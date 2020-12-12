Хотів зробити меблі: на Волині судили чоловіка, який вкрав три колоди дуба





Про це йдеться у вироку суду від 4 березня. Пише



Чоловік 26 січня поблизу села Валер'янівка за допомогою мотоблоку із причепом викрав три колоди дуба звичайного, чим заподіяв майнову шкоду на загальну суму 46 974 гривень.



У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав себе винним та щиро розкаявся в скоєному. Він зазначив, що викрав колоди, щоб зробити меблі вдома.



Зрештою, суд призначив йому покарання у виді 160годин громадських робіт. Також він сплатить до Державного бюджету України 1307 гривень витрат на залучення експерта.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення уродженця села Ольганівка Рожищенського району, який вкрав деревину.Про це йдеться у вироку суду від 4 березня. Пише Район.Бізнес Чоловік 26 січня поблизу села Валер'янівка за допомогою мотоблоку із причепом викрав три колоди дуба звичайного, чим заподіяв майнову шкоду на загальну суму 46 974 гривень.У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав себе винним та щиро розкаявся в скоєному. Він зазначив, що викрав колоди, щоб зробити меблі вдома.Зрештою, суд призначив йому покарання у виді 160годин громадських робіт. Також він сплатить до Державного бюджету України 1307 гривень витрат на залучення експерта.Зображення ілюстративне

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