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Хотів зробити меблі: на Волині судили чоловіка, який вкрав три колоди дуба

Хотів зробити меблі: на Волині судили чоловіка, який вкрав три колоди дуба
Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення уродженця села Ольганівка Рожищенського району, який вкрав деревину.

Про це йдеться у вироку суду від 4 березня. Пише Район.Бізнес.

Чоловік 26 січня поблизу села Валер'янівка за допомогою мотоблоку із причепом викрав три колоди дуба звичайного, чим заподіяв майнову шкоду на загальну суму 46 974 гривень.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав себе винним та щиро розкаявся в скоєному. Він зазначив, що викрав колоди, щоб зробити меблі вдома.

Зрештою, суд призначив йому покарання у виді 160годин громадських робіт. Також він сплатить до Державного бюджету України 1307 гривень витрат на залучення експерта.

Зображення ілюстративне

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Теги: деревина, дуб, колода, суд, меблі
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