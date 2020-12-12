Хотів зробити меблі: на Волині судили чоловіка, який вкрав три колоди дуба
Сьогодні, 18:32
Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення уродженця села Ольганівка Рожищенського району, який вкрав деревину.
Про це йдеться у вироку суду від 4 березня. Пише Район.Бізнес.
Чоловік 26 січня поблизу села Валер'янівка за допомогою мотоблоку із причепом викрав три колоди дуба звичайного, чим заподіяв майнову шкоду на загальну суму 46 974 гривень.
У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав себе винним та щиро розкаявся в скоєному. Він зазначив, що викрав колоди, щоб зробити меблі вдома.
Зрештою, суд призначив йому покарання у виді 160годин громадських робіт. Також він сплатить до Державного бюджету України 1307 гривень витрат на залучення експерта.
Зображення ілюстративне
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Про це йдеться у вироку суду від 4 березня. Пише Район.Бізнес.
Чоловік 26 січня поблизу села Валер'янівка за допомогою мотоблоку із причепом викрав три колоди дуба звичайного, чим заподіяв майнову шкоду на загальну суму 46 974 гривень.
У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав себе винним та щиро розкаявся в скоєному. Він зазначив, що викрав колоди, щоб зробити меблі вдома.
Зрештою, суд призначив йому покарання у виді 160годин громадських робіт. Також він сплатить до Державного бюджету України 1307 гривень витрат на залучення експерта.
Зображення ілюстративне
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