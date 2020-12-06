вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Раді хочуть збільшити матеріальну допомогу при народженні першої дитини

У Раді хочуть збільшити матеріальну допомогу при народженні першої дитини
Глава профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував збільшити розмір матеріальної допомоги при народженні першої дитини. Він аргументував це тим, що розмір допомоги з 2014 року впав у доларовому еквіваленті у рази.

Про це повідомляє 24 канал.

Нардеп зазначив, що з 2021 року державний бюджет отримав на 1 мільярд гривень акцизного податку більше завдяки діям податкової та фіскальної служб, які продовжують боротьбу з ринком фальсифікату.

Він зауважив, що це дозволить наповнити бюджет країни більш ніж на 10 мільярдів гривень щорічно.

Цих коштів вистачить на найважливіше питання – збільшення допомоги при народженні дитини. Так, народжуваність в Україні з кожним роком зменшується на 5%. Це пов'язано з багатьма негативними чинниками. Однак, одним із найбільш ключових показників впливу на тенденцію народжуваності є виплата допомоги при народженні дитини, вважає Гетманцев.

Він звернув увагу, що з 2014 року не змінювалася сума виплат батькам за народження першої дитини. У національній валюті вона становить 41 280 гривень, однак у доларовому еквіваленті ця сума знизилася з 2 612 до 1 490 доларів.

Гетманцев запропонував почати процес з встановлення таких сум виплат:

50 тисяч гривень – при народженні першої дитини,
100 тисяч гривень – при народженні другої дитини,
150 тисяч гривень – при народженні третьої й кожної наступної дитини.

При таких розмірах матеріальної допомоги до відповідного фонду необхідно щорічно вкладати 11,5 млрд гривень, які, за словами Гетманцева, будуть надходити шляхом процесу виводу ринку алкоголю з тіні. Він також додав, що має намір подати цю законодавчу ініціативу в проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, допомога, народження дитини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Медики ще двох лікарень на Волині вакцинувались від COVID-19
Сьогодні, 20:37
На Волині до Дня українського добровольця відбудеться марш патріотів
Сьогодні, 20:15
У Раді хочуть збільшити матеріальну допомогу при народженні першої дитини
Сьогодні, 19:47
У Луцьку хочуть збудувати аеропорт. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
Хотів зробити меблі: на Волині судили чоловіка, який вкрав три колоди дуба
Сьогодні, 18:32
Схожі новини
25-річному атовцю з Волині потрібні гроші на лікування 25-річному атовцю з Волині потрібні гроші на лікування
12 лютий, 10:40
Багатодітний батько з Волині потребує термінової та дороговартісної операції на серці Багатодітний батько з Волині потребує термінової та дороговартісної операції на серці
01 лютий, 12:19
Скільки волинських сімей, де один із батьків є підприємцем, отримали допомогу під час карантину Скільки волинських сімей, де один із батьків є підприємцем, отримали допомогу під час карантину
06 грудень, 2020, 15:39
У Луцьку діти із синдромом Дауна готують аукціон на підтримку хворої на лейкемію 17-річної Альбіни. ФОТО У Луцьку діти із синдромом Дауна готують аукціон на підтримку хворої на лейкемію 17-річної Альбіни. ФОТО
24 листопад, 2020, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медики ще двох лікарень на Волині вакцинувались від COVID-19
Сьогодні, 20:37
 0
На Волині до Дня українського добровольця відбудеться марш патріотів
Сьогодні, 20:15
 0
У Раді хочуть збільшити матеріальну допомогу при народженні першої дитини
Сьогодні, 19:47
 0
У Луцьку хочуть збудувати аеропорт. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
 0
Хотів зробити меблі: на Волині судили чоловіка, який вкрав три колоди дуба
Сьогодні, 18:32
 0
Медіа
відео
1/8