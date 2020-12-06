У Раді хочуть збільшити матеріальну допомогу при народженні першої дитини
Сьогодні, 19:47
Глава профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував збільшити розмір матеріальної допомоги при народженні першої дитини. Він аргументував це тим, що розмір допомоги з 2014 року впав у доларовому еквіваленті у рази.
Про це повідомляє 24 канал.
Нардеп зазначив, що з 2021 року державний бюджет отримав на 1 мільярд гривень акцизного податку більше завдяки діям податкової та фіскальної служб, які продовжують боротьбу з ринком фальсифікату.
Він зауважив, що це дозволить наповнити бюджет країни більш ніж на 10 мільярдів гривень щорічно.
Цих коштів вистачить на найважливіше питання – збільшення допомоги при народженні дитини. Так, народжуваність в Україні з кожним роком зменшується на 5%. Це пов'язано з багатьма негативними чинниками. Однак, одним із найбільш ключових показників впливу на тенденцію народжуваності є виплата допомоги при народженні дитини, вважає Гетманцев.
Він звернув увагу, що з 2014 року не змінювалася сума виплат батькам за народження першої дитини. У національній валюті вона становить 41 280 гривень, однак у доларовому еквіваленті ця сума знизилася з 2 612 до 1 490 доларів.
Гетманцев запропонував почати процес з встановлення таких сум виплат:
50 тисяч гривень – при народженні першої дитини,
100 тисяч гривень – при народженні другої дитини,
150 тисяч гривень – при народженні третьої й кожної наступної дитини.
При таких розмірах матеріальної допомоги до відповідного фонду необхідно щорічно вкладати 11,5 млрд гривень, які, за словами Гетманцева, будуть надходити шляхом процесу виводу ринку алкоголю з тіні. Він також додав, що має намір подати цю законодавчу ініціативу в проєкт державного бюджету на 2022 рік.
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Про це повідомляє 24 канал.
Нардеп зазначив, що з 2021 року державний бюджет отримав на 1 мільярд гривень акцизного податку більше завдяки діям податкової та фіскальної служб, які продовжують боротьбу з ринком фальсифікату.
Він зауважив, що це дозволить наповнити бюджет країни більш ніж на 10 мільярдів гривень щорічно.
Цих коштів вистачить на найважливіше питання – збільшення допомоги при народженні дитини. Так, народжуваність в Україні з кожним роком зменшується на 5%. Це пов'язано з багатьма негативними чинниками. Однак, одним із найбільш ключових показників впливу на тенденцію народжуваності є виплата допомоги при народженні дитини, вважає Гетманцев.
Він звернув увагу, що з 2014 року не змінювалася сума виплат батькам за народження першої дитини. У національній валюті вона становить 41 280 гривень, однак у доларовому еквіваленті ця сума знизилася з 2 612 до 1 490 доларів.
Гетманцев запропонував почати процес з встановлення таких сум виплат:
50 тисяч гривень – при народженні першої дитини,
100 тисяч гривень – при народженні другої дитини,
150 тисяч гривень – при народженні третьої й кожної наступної дитини.
При таких розмірах матеріальної допомоги до відповідного фонду необхідно щорічно вкладати 11,5 млрд гривень, які, за словами Гетманцева, будуть надходити шляхом процесу виводу ринку алкоголю з тіні. Він також додав, що має намір подати цю законодавчу ініціативу в проєкт державного бюджету на 2022 рік.
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