Погода у Луцьку на неділю, 14 березня
Сьогодні, 20:00
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. З ранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері.
Так, 14 березня, температура повітря вночі становитиме +4, зранку +5, вдень +7, ввечері +3.
Вологість повітря вдень становитиме 72%, а швидкість вітру – 3,5 м/с.
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Так, 14 березня, температура повітря вночі становитиме +4, зранку +5, вдень +7, ввечері +3.
Вологість повітря вдень становитиме 72%, а швидкість вітру – 3,5 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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