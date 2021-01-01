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Погода у Луцьку на неділю, 14 березня

Погода у Луцьку на неділю, 14 березня
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. З ранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері.

Так, 14 березня, температура повітря вночі становитиме +4, зранку +5, вдень +7, ввечері +3.

Вологість повітря вдень становитиме 72%, а швидкість вітру – 3,5 м/с.

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Теги: погода, прогноз
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