На Волині керівниця техколеджу сама собі призначила премію





Про це пише



У вересні 2020 року вона виконуючи обов`язки директора коледжу, підписала наказ, яким встановила собі премію в розмірі 100% від місячного посадового окладу, на підставі якого їй нарахували та виплатили 5614 гривень. Тим самим допустила реальний конфлікт інтересів.



У судовому засіданні керівниця навчального закладу свою вину у скоєному визнала частково. Пояснила, що, виконуючи обов`язки директора, підписала разом з іншими документами і наказ про преміювання, у якому, як виявилось пізніше, було премійовано і її особисто. У той день не звернула на це уваги, оскільки підписувала багато інших документів. Сподівалася, що підпорядковані їй працівники, які готували цей наказ, не включать її для преміювання.



Суд визнав її винною у вчиненні адміністративних правопорушень, пов`язаних із корупцією та оштрафував на 3 400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На днях Любешівський районний суд виніс постанову у справі про притягнення до адмінвідповідальності заступниці директора Любешівського технічного коледжу.Про це пише Район.Любешів У вересні 2020 року вона виконуючи обов`язки директора коледжу, підписала наказ, яким встановила собі премію в розмірі 100% від місячного посадового окладу, на підставі якого їй нарахували та виплатили 5614 гривень. Тим самим допустила реальний конфлікт інтересів.У судовому засіданні керівниця навчального закладу свою вину у скоєному визнала частково. Пояснила, що, виконуючи обов`язки директора, підписала разом з іншими документами і наказ про преміювання, у якому, як виявилось пізніше, було премійовано і її особисто. У той день не звернула на це уваги, оскільки підписувала багато інших документів. Сподівалася, що підпорядковані їй працівники, які готували цей наказ, не включать її для преміювання.Суд визнав її винною у вчиненні адміністративних правопорушень, пов`язаних із корупцією та оштрафував на 3 400 гривень.

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