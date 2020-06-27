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На Волині керівниця техколеджу сама собі призначила премію

На Волині керівниця техколеджу сама собі призначила премію
На днях Любешівський районний суд виніс постанову у справі про притягнення до адмінвідповідальності заступниці директора Любешівського технічного коледжу.

Про це пише Район.Любешів.

У вересні 2020 року вона виконуючи обов`язки директора коледжу, підписала наказ, яким встановила собі премію в розмірі 100% від місячного посадового окладу, на підставі якого їй нарахували та виплатили 5614 гривень. Тим самим допустила реальний конфлікт інтересів.

У судовому засіданні керівниця навчального закладу свою вину у скоєному визнала частково. Пояснила, що, виконуючи обов`язки директора, підписала разом з іншими документами і наказ про преміювання, у якому, як виявилось пізніше, було премійовано і її особисто. У той день не звернула на це уваги, оскільки підписувала багато інших документів. Сподівалася, що підпорядковані їй працівники, які готували цей наказ, не включать її для преміювання.

Суд визнав її винною у вчиненні адміністративних правопорушень, пов`язаних із корупцією та оштрафував на 3 400 гривень.

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Теги: Любешівський коледж, премія, суд
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