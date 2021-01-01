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«Forbes Україна» оновив список українських мільярдерів: хто його очолив

«Forbes Україна» оновив список українських мільярдерів: хто його очолив
Журнал «Forbes Україна» оновив перелік мільярдерів України. Статки найбагатших бізнесменів країни від червня 2020 року значно зросли.

Про це йдеться на сайті журналу.

Так, статки найбагатшої людини України — Ріната Ахметова — зросли з 2,8 до 7,6 мільярда доларів. Тепер цей олігарх посідає 330 місце у рейтингу багатіїв світу. Найбільші активи Ахметова — в компанії «Метінвест» (3,3 мільярда доларів) та ДТЕК (2,1 мільярда доларів).

На другому місці Віктор Пінчук. З червня 2020 року його статки зросли з 1,4 мільярда до 2,5 мільярда доларів. Із цієї суми 800 мільйонів доларів — нерухомість, 700 мільйонів — гроші, а 500 мільйонів — компанія Interpipe.

Третій — Костянтин Жеваго. Його статки збільшилися з 1,1 мільярда до 2,1 мільярда доларів. Найбільший актив Жеваго — компанія Ferrexpo (1,4 мільярда доларів).

Також до переліку потрапили Ігор Коломойський (1,8 мільярда), Геннадій Боголюбов (1,7 мільярда), Петро Порошенко (1,6 мільярда) та Вадим Новинський (1,4 мільярда).

Статки бізнесмена — це оцінка вартості активів, що йому належать: акцій підприємств, нерухомості, транспорту, предметів мистецтва, рахунків у банках і готівки.

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Теги: форбс, активи, гроші, олігархи
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