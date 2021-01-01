«Forbes Україна» оновив список українських мільярдерів: хто його очолив





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Так, статки найбагатшої людини України — Ріната Ахметова — зросли з 2,8 до 7,6 мільярда доларів. Тепер цей олігарх посідає 330 місце у рейтингу багатіїв світу. Найбільші активи Ахметова — в компанії «Метінвест» (3,3 мільярда доларів) та ДТЕК (2,1 мільярда доларів).



На другому місці Віктор Пінчук. З червня 2020 року його статки зросли з 1,4 мільярда до 2,5 мільярда доларів. Із цієї суми 800 мільйонів доларів — нерухомість, 700 мільйонів — гроші, а 500 мільйонів — компанія Interpipe.



Третій — Костянтин Жеваго. Його статки збільшилися з 1,1 мільярда до 2,1 мільярда доларів. Найбільший актив Жеваго — компанія Ferrexpo (1,4 мільярда доларів).



Також до переліку потрапили Ігор Коломойський (1,8 мільярда), Геннадій Боголюбов (1,7 мільярда), Петро Порошенко (1,6 мільярда) та Вадим Новинський (1,4 мільярда).



Статки бізнесмена — це оцінка вартості активів, що йому належать: акцій підприємств, нерухомості, транспорту, предметів мистецтва, рахунків у банках і готівки.

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