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У Миколаєві посадовець ОДА намагався втекти від патрульних та пропонував їм хабар

У Миколаєві посадовець ОДА намагався втекти від патрульних та пропонував їм хабар
У центрі Миколаєва посадовець облдержадміністрації Ігор Бурда намагався на автомобілі втекти від поліцейських. Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцям хабар.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім із посиланням на поліцію.

«Своєю учорашньою поведінкою він <Бурда> спаплюжив не себе, а людей, які довірили йому бути кандидатом в депутати від "Слуги Народу" на окрузі та статус держслужбовця», — зазначив він.

Голова ОДА наголосив, що через цей інцидент чекатиме від Бурди заяву щодо звільнення з посади. Також Кім заявив, що дав доручення керівнику апарату Миколаївської ОДА та держслужби області додатково ознайомити посадовців з етичним кодексом українського держслужбовця та посилити роботу щодо транспортної дисципліни.

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Теги: Миколаївська ОДА, поліція, хабар, посадовець
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