У Миколаєві посадовець ОДА намагався втекти від патрульних та пропонував їм хабар

Ігор Бурда намагався на автомобілі втекти від поліцейських. Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцям хабар.



Про це Віталій Кім із посиланням на поліцію.



«Своєю учорашньою поведінкою він <Бурда> спаплюжив не себе, а людей, які довірили йому бути кандидатом в депутати від "Слуги Народу" на окрузі та статус держслужбовця», — зазначив він.



Голова ОДА наголосив, що через цей інцидент чекатиме від Бурди заяву щодо звільнення з посади. Також Кім заявив, що дав доручення керівнику апарату Миколаївської ОДА та держслужби області додатково ознайомити посадовців з етичним кодексом українського держслужбовця та посилити роботу щодо транспортної дисципліни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Миколаєва посадовець облдержадміністраціїнамагався на автомобілі втекти від поліцейських. Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцям хабар.Про це повідомив голова Миколаївської ОДАіз посиланням на поліцію.«Своєю учорашньою поведінкою він <Бурда> спаплюжив не себе, а людей, які довірили йому бути кандидатом в депутати від "Слуги Народу" на окрузі та статус держслужбовця», — зазначив він.Голова ОДА наголосив, що через цей інцидент чекатиме від Бурди заяву щодо звільнення з посади. Також Кім заявив, що дав доручення керівнику апарату Миколаївської ОДА та держслужби області додатково ознайомити посадовців з етичним кодексом українського держслужбовця та посилити роботу щодо транспортної дисципліни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію