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Назвали середню вартість ремонту одного кілометра дороги на Волині

Назвали середню вартість ремонту одного кілометра дороги на Волині
Вартість середнього поточного ремонту 1 кілометра дороги у Волинській області становить 20 мільйонів гривень.

Про це стало відомо під час пресконференції у Службі автомобільних доріг Волинської області, – передає ВолиньUA.

Начальник обласного автодору Анатолій Посполітак озвучив приблизну вартість ремонту дороги за поточними цінами.

“Вартість середнього поточного ремонту 1 км дороги у нас становить 20 млн гривень. Якщо робити капітальний ремонт, ціна зросте ще. Зараз основний акцент – на дороги міжнародного та національного значення. Потім – на територіальні шляхи”, – пояснив він.

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Теги: ремонт дороги, Служба автомобільних доріг
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