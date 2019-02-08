Назвали середню вартість ремонту одного кілометра дороги на Волині
Сьогодні, 01:26
Вартість середнього поточного ремонту 1 кілометра дороги у Волинській області становить 20 мільйонів гривень.
Про це стало відомо під час пресконференції у Службі автомобільних доріг Волинської області, – передає ВолиньUA.
Начальник обласного автодору Анатолій Посполітак озвучив приблизну вартість ремонту дороги за поточними цінами.
“Вартість середнього поточного ремонту 1 км дороги у нас становить 20 млн гривень. Якщо робити капітальний ремонт, ціна зросте ще. Зараз основний акцент – на дороги міжнародного та національного значення. Потім – на територіальні шляхи”, – пояснив він.
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Про це стало відомо під час пресконференції у Службі автомобільних доріг Волинської області, – передає ВолиньUA.
Начальник обласного автодору Анатолій Посполітак озвучив приблизну вартість ремонту дороги за поточними цінами.
“Вартість середнього поточного ремонту 1 км дороги у нас становить 20 млн гривень. Якщо робити капітальний ремонт, ціна зросте ще. Зараз основний акцент – на дороги міжнародного та національного значення. Потім – на територіальні шляхи”, – пояснив він.
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