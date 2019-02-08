Назвали середню вартість ремонту одного кілометра дороги на Волині





Про це стало відомо під час пресконференції у Службі автомобільних доріг Волинської області, – передає



Начальник обласного автодору Анатолій Посполітак озвучив приблизну вартість ремонту дороги за поточними цінами.



“Вартість середнього поточного ремонту 1 км дороги у нас становить 20 млн гривень. Якщо робити капітальний ремонт, ціна зросте ще. Зараз основний акцент – на дороги міжнародного та національного значення. Потім – на територіальні шляхи”, – пояснив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вартість середнього поточного ремонту 1 кілометра дороги у Волинській області становить 20 мільйонів гривень.Про це стало відомо під час пресконференції у Службі автомобільних доріг Волинської області, – передає ВолиньUA Начальник обласного автодоруозвучив приблизну вартість ремонту дороги за поточними цінами.“Вартість середнього поточного ремонту 1 км дороги у нас становить 20 млн гривень. Якщо робити капітальний ремонт, ціна зросте ще. Зараз основний акцент – на дороги міжнародного та національного значення. Потім – на територіальні шляхи”, – пояснив він.

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