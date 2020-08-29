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На Одещині діти масово отруїлися у шкільній їдальні

На Одещині діти масово отруїлися у шкільній їдальні
На Одещині зафіксували спалах кишкової інфекції в місцевій школі. Інцидент трапився 11 березня у селищі міського типу Іванівка.

Про це повідомляє видання "Думская".

Загалом відомо про отруєння 8 дітей. Більшість постраждалих – учні початкової школи, які снідають і обідають в шкільній їдальні.

Після обіду в їдальні дітей з діагнозом ентероколіт госпіталізували в інфекційне відділення Іванівської районної лікарні. Лікарі оцінюють їх стан, як середньої тяжкості.

Довідка:
Ентероколіт - це одночасне запалення тонкої та товстої кишок. Є одним із найчастіших захворювань системи травлення. Причинами його є кишкові інфекції, гельмінтози, порушення харчування та зловживання гострою їжею, алкоголем. Хворі на ентероколіт скаржаться на часті проноси, розпирання в животі, нудоту, метеоризм, відсутність апетиту та запори.

Для того, щоб виявити причини інциденту, в харчоблоці взяли лабораторні проби, а співробітників їдальні перевіряють на предмет дотримання санітарних норм.

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Теги: школа, отруєння, їдальня
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