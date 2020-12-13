SpaceX почала тестувати супутниковий інтернет Starlink у Німеччині та Новій Зеландії





Бета-тестування служби постійно розширюється і недавно було запущено у Німеччині та Новій Зеландії.



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Розширення програми бета-тестування "Краще, ніж нічого" на Німеччину і Нову Зеландію відбулося після нещодавного запуску 60 супутників Starlink.



Чим особливий супутниковий інтернет Starlink

На сьогодні Starlink пропонує найчисленніше сузір'я супутників, які забезпечують роботу супутникового інтернету по всьому світі. Зараз на орбіті Землі перебуває понад 1000 супутників Starlink.



Клієнти Starlink, які беруть участь у програмі бета-тестування, отримують комплект, який складається з антени та маршрутизатора Wi-Fi для бездротового підключення до супутникового інтернету. У США стартовий комплект коштує 500 доларів при щомісячній абонентській платі 100 доларів.



Наразі SpaceX вже надає інтернет-послуги Starlink у США, Канаді, Великобританії та Франції. Компанія заявляє, що бета-версія повинна забезпечувати швидкість від 50 до 150 Мбіт/с з затримками в межах 20-50 мс. У планах SpaceX побудова заводу Starlink у Техасі, а також розгорнути супутникові послуги до кінця року в 25 країнах. Крім того компанія нещодавно подала заявку на забезпечення доступу до супутникового інтернету рухомих об'єктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія SpaceX продовжує збільшувати сузір'я супутників Starlink, яке буде складатися з тисяч супутників і надавати послуги доступу до інтернету у найвіддаленіших куточках планети.Бета-тестування служби постійно розширюється і недавно було запущено у Німеччині та Новій Зеландії.Про це повідомляє канал 24 Розширення програми бета-тестування "Краще, ніж нічого" на Німеччину і Нову Зеландію відбулося після нещодавного запуску 60 супутників Starlink.На сьогодні Starlink пропонує найчисленніше сузір'я супутників, які забезпечують роботу супутникового інтернету по всьому світі. Зараз на орбіті Землі перебуває понад 1000 супутників Starlink.Клієнти Starlink, які беруть участь у програмі бета-тестування, отримують комплект, який складається з антени та маршрутизатора Wi-Fi для бездротового підключення до супутникового інтернету. У США стартовий комплект коштує 500 доларів при щомісячній абонентській платі 100 доларів.Наразі SpaceX вже надає інтернет-послуги Starlink у США, Канаді, Великобританії та Франції. Компанія заявляє, що бета-версія повинна забезпечувати швидкість від 50 до 150 Мбіт/с з затримками в межах 20-50 мс. У планах SpaceX побудова заводу Starlink у Техасі, а також розгорнути супутникові послуги до кінця року в 25 країнах. Крім того компанія нещодавно подала заявку на забезпечення доступу до супутникового інтернету рухомих об'єктів.

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