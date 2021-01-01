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В Україні подешевшає свинина

В Україні подешевшає свинина
Настання посту та ріст імпорту сприятимуть зниженню ціни на свинину.

Про це повідомляє Асоціація "М’ясної галузі", пише канал 24.

Вже цього тижня закупівельна ціна свинини знизиться до 40-42 гривень за кілограм живої ваги.

Подешевшання свинини зумовлене зменшенням податкового кредиту, великим ростом імпорту та настанням Великоднього посту, коли українці традиційно зменшують споживання м'яса.

Також повідомляється, що Китай збирається відновити свинарство, тому європейські виробники можуть зменшити свою долю на ринку Азії та націлитися на інші ринки, зокрема і на Україну.

Наразі в Україні імпортована свинина дешевша за внутрішню, що може нанести збитків галузі, але імпорт продукції продовжує зростати.

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Теги: свинина, ціна
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