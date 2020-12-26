Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 4 216 осіб;летальних випадків – 145;одужало – 2 743 особи;здійснили тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 460 756 осіб;одужало - 1 222 516 осіб;летальних випадків – 28 303;провели ПЛР-тестувань – 7 360 066.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 439 випадків;Вінницька область – 634 випадки;Дніпропетровська область – 660 випадків;Донецька область – 346 випадків;Житомирська область – 923 випадки;Закарпатська – 311 випадків;Запорізька область – 114 випадків;Івано-Франківська область – 461 випадок;Київська область – 552 випадки;Кіровоградська область – 56 випадків;Луганська область – 27 випадків;Львівська область – 590 випадків;Миколаївська область – 344 випадки;Одеська область – 485 випадків;Полтавська область – 105 випадків;Рівненська область – 155 випадків;Сумська область – 309 випадків;Тернопільська область – 365 випадків;Харківська область – 569 випадків;Херсонська область – 71 випадок;Хмельницька область – 533 випадки;Черкаська область – 142 випадки;Чернівецька область – 477 випадків;Чернігівська область – 194 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.