вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 216 осіб;
летальних випадків – 145;
одужало – 2 743 особи;
здійснили тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 460 756 осіб;
одужало - 1 222 516 осіб;
летальних випадків – 28 303;
провели ПЛР-тестувань – 7 360 066.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 439 випадків;
Вінницька область – 634 випадки;
Волинська область – 150 випадків;
Дніпропетровська область – 660 випадків;
Донецька область – 346 випадків;
Житомирська область – 923 випадки;
Закарпатська – 311 випадків;
Запорізька область – 114 випадків;
Івано-Франківська область – 461 випадок;
Київська область – 552 випадки;
Кіровоградська область – 56 випадків;
Луганська область – 27 випадків;
Львівська область – 590 випадків;
Миколаївська область – 344 випадки;
Одеська область – 485 випадків;
Полтавська область – 105 випадків;
Рівненська область – 155 випадків;
Сумська область – 309 випадків;
Тернопільська область – 365 випадків;
Харківська область – 569 випадків;
Херсонська область – 71 випадок;
Хмельницька область – 533 випадки;
Черкаська область – 142 випадки;
Чернівецька область – 477 випадків;
Чернігівська область – 194 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавір, Україна, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За минулу добу від коронавірусу померло 3 волинян
13 березень, 13:13
МОЗ оновило карантинний розподіл: Волинь – у «жовтій» зоні
13 березень, 12:44
В Україні за добу – більше 13 тисяч нових випадків коронавірусу
13 березень, 08:27
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
12 березень, 11:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 14 березня
Сьогодні, 10:16
5 учасників АТО з Волині безкоштовно отримали 2-кімнатні квартири
Сьогодні, 09:35
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:58
У двох селах поблизу Луцька тимчасово відключать світло на усіх вулицях
Сьогодні, 08:31
В Україні відзначають День добровольця
Сьогодні, 07:38
Схожі новини
Повідомили кількість хворих на коронавірус в Україні, виявлених за минулу добу Повідомили кількість хворих на коронавірус в Україні, виявлених за минулу добу
20 лютий, 09:04
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
26 грудень, 2020, 09:08
Ранок 1 листопада: в Україні за добу виявили 7 959 випадків коронавірусу, на Волині – 230 Ранок 1 листопада: в Україні за добу виявили 7 959 випадків коронавірусу, на Волині – 230
01 листопад, 2020, 09:12
За останню добу на Волині зафіксували 2 смерті та 125 нових випадків коронавірусу За останню добу на Волині зафіксували 2 смерті та 125 нових випадків коронавірусу
10 березень, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 14 березня
Сьогодні, 10:16
 0
5 учасників АТО з Волині безкоштовно отримали 2-кімнатні квартири
Сьогодні, 09:35
 0
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:58
 0
У двох селах поблизу Луцька тимчасово відключать світло на усіх вулицях
Сьогодні, 08:31
 0
В Україні відзначають День добровольця
Сьогодні, 07:38
 0
Медіа
відео
1/8