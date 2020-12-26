Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:58
9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 216 осіб;
летальних випадків – 145;
одужало – 2 743 особи;
здійснили тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 460 756 осіб;
одужало - 1 222 516 осіб;
летальних випадків – 28 303;
провели ПЛР-тестувань – 7 360 066.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 439 випадків;
Вінницька область – 634 випадки;
Волинська область – 150 випадків;
Дніпропетровська область – 660 випадків;
Донецька область – 346 випадків;
Житомирська область – 923 випадки;
Закарпатська – 311 випадків;
Запорізька область – 114 випадків;
Івано-Франківська область – 461 випадок;
Київська область – 552 випадки;
Кіровоградська область – 56 випадків;
Луганська область – 27 випадків;
Львівська область – 590 випадків;
Миколаївська область – 344 випадки;
Одеська область – 485 випадків;
Полтавська область – 105 випадків;
Рівненська область – 155 випадків;
Сумська область – 309 випадків;
Тернопільська область – 365 випадків;
Харківська область – 569 випадків;
Херсонська область – 71 випадок;
Хмельницька область – 533 випадки;
Черкаська область – 142 випадки;
Чернівецька область – 477 випадків;
Чернігівська область – 194 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 216 осіб;
летальних випадків – 145;
одужало – 2 743 особи;
здійснили тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 460 756 осіб;
одужало - 1 222 516 осіб;
летальних випадків – 28 303;
провели ПЛР-тестувань – 7 360 066.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 439 випадків;
Вінницька область – 634 випадки;
Волинська область – 150 випадків;
Дніпропетровська область – 660 випадків;
Донецька область – 346 випадків;
Житомирська область – 923 випадки;
Закарпатська – 311 випадків;
Запорізька область – 114 випадків;
Івано-Франківська область – 461 випадок;
Київська область – 552 випадки;
Кіровоградська область – 56 випадків;
Луганська область – 27 випадків;
Львівська область – 590 випадків;
Миколаївська область – 344 випадки;
Одеська область – 485 випадків;
Полтавська область – 105 випадків;
Рівненська область – 155 випадків;
Сумська область – 309 випадків;
Тернопільська область – 365 випадків;
Харківська область – 569 випадків;
Херсонська область – 71 випадок;
Хмельницька область – 533 випадки;
Черкаська область – 142 випадки;
Чернівецька область – 477 випадків;
Чернігівська область – 194 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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