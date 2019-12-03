5 учасників АТО з Волині безкоштовно отримали 2-кімнатні квартири
Сьогодні, 09:35
5 учасників АТО з Волині, які добровільно захищали Україну, отримали сертифікати на безкоштовні 2-кімнатні квартири.
Про це повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала на своїй сторінці у фейсбуці.
Власниками сертифікатів від забудовника стали учасники АТО: Вацик Сергій, Жучко Вадим, Рожко Ігор, Мартинець Валерій, Літвин Олександр, які добровільно в 2014, 2015 роках захищали Україну на сході.
Нагадують, що вперше на Волині спілка учасників бойових дій в АТО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ» створили житлово-будівельний кооперативу.
Завдяки такому кооперативу на Волині уже 10 учасників бойових дій в АТО отримали по 2-кімнатній квартирі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала на своїй сторінці у фейсбуці.
Власниками сертифікатів від забудовника стали учасники АТО: Вацик Сергій, Жучко Вадим, Рожко Ігор, Мартинець Валерій, Літвин Олександр, які добровільно в 2014, 2015 роках захищали Україну на сході.
Нагадують, що вперше на Волині спілка учасників бойових дій в АТО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ» створили житлово-будівельний кооперативу.
Завдяки такому кооперативу на Волині уже 10 учасників бойових дій в АТО отримали по 2-кімнатній квартирі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 14 березня
Сьогодні, 10:16
5 учасників АТО з Волині безкоштовно отримали 2-кімнатні квартири
Сьогодні, 09:35
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:58
В Україні відзначають День добровольця
Сьогодні, 07:38