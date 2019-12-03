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5 учасників АТО з Волині безкоштовно отримали 2-кімнатні квартири

5 учасників АТО з Волині безкоштовно отримали 2-кімнатні квартири
5 учасників АТО з Волині, які добровільно захищали Україну, отримали сертифікати на безкоштовні 2-кімнатні квартири.

Про це повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала на своїй сторінці у фейсбуці.

Власниками сертифікатів від забудовника стали учасники АТО: Вацик Сергій, Жучко Вадим, Рожко Ігор, Мартинець Валерій, Літвин Олександр, які добровільно в 2014, 2015 роках захищали Україну на сході.

Нагадують, що вперше на Волині спілка учасників бойових дій в АТО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ» створили житлово-будівельний кооперативу.
Завдяки такому кооперативу на Волині уже 10 учасників бойових дій в АТО отримали по 2-кімнатній квартирі.

5 учасників АТО з Волині безкоштовно отримали 2-кімнатні квартири
5 учасників АТО з Волині безкоштовно отримали 2-кімнатні квартири



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Теги: учасники АТО, безкоштовні квартири, Волинь
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