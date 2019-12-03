5 учасників АТО з Волині безкоштовно отримали 2-кімнатні квартири





Про це Юрій Ганджала на своїй сторінці у фейсбуці.



Власниками сертифікатів від забудовника стали учасники АТО: Вацик Сергій, Жучко Вадим, Рожко Ігор, Мартинець Валерій, Літвин Олександр, які добровільно в 2014, 2015 роках захищали Україну на сході.



Нагадують, що вперше на Волині спілка учасників бойових дій в АТО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ» створили житлово-будівельний кооперативу.

Завдяки такому кооперативу на Волині уже 10 учасників бойових дій в АТО отримали по 2-кімнатній квартирі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 учасників АТО з Волині, які добровільно захищали Україну, отримали сертифікати на безкоштовні 2-кімнатні квартири.Про це повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України»на своїй сторінці у фейсбуці.Власниками сертифікатів від забудовника стали учасники АТО:, які добровільно в 2014, 2015 роках захищали Україну на сході.Нагадують, що вперше на Волині спілка учасників бойових дій в АТО «ПОБРАТИМИ УКРАЇНИ» створили житлово-будівельний кооперативу.Завдяки такому кооперативу на Волині уже 10 учасників бойових дій в АТО отримали по 2-кімнатній квартирі.

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