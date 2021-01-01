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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

150 хворих та 1 смерть: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу

150 хворих та 1 смерть: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 150 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».

Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 39,
Луцький район – 24,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 8,
Рожищенський район – 3,
м. Нововолинськ – 15,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 20,
Любомльський район – 11,
Шацький район –4 ,
Ратнівський район – 4,
Турійський район – 1,
Любешівський район – 5,
Маневицький район — 7.

Усього станом на 14 березня в області зареєстрували 42 384 випадки.

Одужало – 38 512 осіб (за останню добу – 39).

Летальні випадки – 672 (за останню добу — 1 в Ківерцівському районі).

Методом ПЛР всього обстежили 170 838 осіб, за минулу добу — 697 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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