150 хворих та 1 смерть: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу





Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».



Нові випадки недуги виявили у:

м. Луцьк – 39,

Луцький район – 24,

Горохівський район – 7,

Ківерцівський район – 8,

Рожищенський район – 3,

м. Нововолинськ – 15,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 20,

Любомльський район – 11,

Шацький район –4 ,

Ратнівський район – 4,

Турійський район – 1,

Любешівський район – 5,

Маневицький район — 7.



Усього станом на 14 березня в області зареєстрували 42 384 випадки.



Одужало – 38 512 осіб (за останню добу – 39).



Летальні випадки – 672 (за останню добу — 1 в Ківерцівському районі).



Методом ПЛР всього обстежили 170 838 осіб, за минулу добу — 697 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 150 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».Нові випадки недуги виявили у:м. Луцьк – 39,Луцький район – 24,Горохівський район – 7,Ківерцівський район – 8,Рожищенський район – 3,м. Нововолинськ – 15,Локачинський район – 2,Ковельський район – 20,Любомльський район – 11,Шацький район –4 ,Ратнівський район – 4,Турійський район – 1,Любешівський район – 5,Маневицький район — 7.Усього станом на 14 березня в області зареєстрували 42 384 випадки.Одужало – 38 512 осіб (за останню добу – 39).Летальні випадки – 672 (за останню добу — 1 в Ківерцівському районі).Методом ПЛР всього обстежили 170 838 осіб, за минулу добу — 697 осіб.

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