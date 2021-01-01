150 хворих та 1 смерть: де на Волині виявили найбільше нових випадків Covid-19 за добу
Сьогодні, 10:42
За минулу добу на Волині зареєстрували 150 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».
Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 39,
Луцький район – 24,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 8,
Рожищенський район – 3,
м. Нововолинськ – 15,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 20,
Любомльський район – 11,
Шацький район –4 ,
Ратнівський район – 4,
Турійський район – 1,
Любешівський район – 5,
Маневицький район — 7.
Усього станом на 14 березня в області зареєстрували 42 384 випадки.
Одужало – 38 512 осіб (за останню добу – 39).
Летальні випадки – 672 (за останню добу — 1 в Ківерцівському районі).
Методом ПЛР всього обстежили 170 838 осіб, за минулу добу — 697 осіб.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України».
Нові випадки недуги виявили у:
м. Луцьк – 39,
Луцький район – 24,
Горохівський район – 7,
Ківерцівський район – 8,
Рожищенський район – 3,
м. Нововолинськ – 15,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 20,
Любомльський район – 11,
Шацький район –4 ,
Ратнівський район – 4,
Турійський район – 1,
Любешівський район – 5,
Маневицький район — 7.
Усього станом на 14 березня в області зареєстрували 42 384 випадки.
Одужало – 38 512 осіб (за останню добу – 39).
Летальні випадки – 672 (за останню добу — 1 в Ківерцівському районі).
Методом ПЛР всього обстежили 170 838 осіб, за минулу добу — 697 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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