14 березня – Прощена неділя: що категорично не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:11
14 березня у православному календарі 2021 року займає особливе місце. Сьогодні віряни святкують Прощену неділю й закінчення Масляного тижня.
Про це повідомляє "24 канал".
Прощена неділя – останній день напередодні Великого посту. У цей день прийнято казати: "Прости!". Відповідають натомість: "Бог простить, і я прощу!".
Прикмети 14 березня
- Сонячна погода на Прощену неділю – Пасха буде теплою.
- Ворони 14 березня голосно каркають – до похолодання.
- Густий туман на Прощену неділю – до непогожого літа.
Що не можна робити на 14 березня
- Під найсуворішою забороною на Прощену неділю є сварки. У цей день не можна лаятись, ображати людей і заздрити.
- На Прощену неділю не можна працювати, прибирати й займатись рукоділлям.
- Не можна допізна залишатись на вулиці. Краще вечір 14 березня провести вдома.
Автор: Квітослава Туз
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Про це повідомляє "24 канал".
Прощена неділя – останній день напередодні Великого посту. У цей день прийнято казати: "Прости!". Відповідають натомість: "Бог простить, і я прощу!".
Прикмети 14 березня
- Сонячна погода на Прощену неділю – Пасха буде теплою.
- Ворони 14 березня голосно каркають – до похолодання.
- Густий туман на Прощену неділю – до непогожого літа.
Що не можна робити на 14 березня
- Під найсуворішою забороною на Прощену неділю є сварки. У цей день не можна лаятись, ображати людей і заздрити.
- На Прощену неділю не можна працювати, прибирати й займатись рукоділлям.
- Не можна допізна залишатись на вулиці. Краще вечір 14 березня провести вдома.
Автор: Квітослава Туз
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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