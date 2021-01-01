14 березня – Прощена неділя: що категорично не можна робити у цей день





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Прощена неділя – останній день напередодні Великого посту. У цей день прийнято казати: "Прости!". Відповідають натомість: "Бог простить, і я прощу!".



Прикмети 14 березня



- Сонячна погода на Прощену неділю – Пасха буде теплою.

- Ворони 14 березня голосно каркають – до похолодання.

- Густий туман на Прощену неділю – до непогожого літа.



Що не можна робити на 14 березня



- Під найсуворішою забороною на Прощену неділю є сварки. У цей день не можна лаятись, ображати людей і заздрити.

- На Прощену неділю не можна працювати, прибирати й займатись рукоділлям.

- Не можна допізна залишатись на вулиці. Краще вечір 14 березня провести вдома.



Автор: Квітослава Туз







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 березня у православному календарі 2021 року займає особливе місце. Сьогодні віряни святкують Прощену неділю й закінчення Масляного тижня.Про це повідомляє "24 канал". Прощена неділя – останній день напередодні Великого посту. У цей день прийнято казати: "Прости!". Відповідають натомість: "Бог простить, і я прощу!".- Сонячна погода на Прощену неділю – Пасха буде теплою.- Ворони 14 березня голосно каркають – до похолодання.- Густий туман на Прощену неділю – до непогожого літа.- Під найсуворішою забороною на Прощену неділю є сварки. У цей день не можна лаятись, ображати людей і заздрити.- На Прощену неділю не можна працювати, прибирати й займатись рукоділлям.- Не можна допізна залишатись на вулиці. Краще вечір 14 березня провести вдома.

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