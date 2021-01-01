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14 березня – Прощена неділя: що категорично не можна робити у цей день

14 березня – Прощена неділя: що категорично не можна робити у цей день
14 березня у православному календарі 2021 року займає особливе місце. Сьогодні віряни святкують Прощену неділю й закінчення Масляного тижня.

Про це повідомляє "24 канал".

Прощена неділя – останній день напередодні Великого посту. У цей день прийнято казати: "Прости!". Відповідають натомість: "Бог простить, і я прощу!".

Прикмети 14 березня

- Сонячна погода на Прощену неділю – Пасха буде теплою.
- Ворони 14 березня голосно каркають – до похолодання.
- Густий туман на Прощену неділю – до непогожого літа.

Що не можна робити на 14 березня

- Під найсуворішою забороною на Прощену неділю є сварки. У цей день не можна лаятись, ображати людей і заздрити.
- На Прощену неділю не можна працювати, прибирати й займатись рукоділлям.
- Не можна допізна залишатись на вулиці. Краще вечір 14 березня провести вдома.

Автор: Квітослава Туз



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Теги: прикмети, свято, Прощена неділя
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