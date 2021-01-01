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На Волині від коронавірусу померла журналістка

На Волині від коронавірусу померла журналістка
Після тривалої боротьби із коронавірусом на 63 році життя померла журналістка Наталія Фещук зі Старої Вижівки. Лікарі боролися за її життя понад місяць.

Про це повідомляє «Вісник+К».

Наталію Фещук прагнула стати журналісткою зі шкільної парти. Ще у сьомому класі почала дописувати у районну газету. Після навчання у вузі у старовижівських «Сільських новинах» пройшла усі щаблі й вісім років була головним редактором.

Наталія Петрівна багато років співпрацювала з «Вісник+К», сотні її публікацій вийшли у «Віснику+К» та у журналі «Люди і долі».

Колектив редакції «Вісника+К» та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та друзям Наталії Фещук.

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Теги: коронавірус, смерть, журналістка
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