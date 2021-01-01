На Волині від коронавірусу померла журналістка

Наталія Фещук зі Старої Вижівки. Лікарі боролися за її життя понад місяць.



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Наталію Фещук прагнула стати журналісткою зі шкільної парти. Ще у сьомому класі почала дописувати у районну газету. Після навчання у вузі у старовижівських «Сільських новинах» пройшла усі щаблі й вісім років була головним редактором.



Наталія Петрівна багато років співпрацювала з «Вісник+К», сотні її публікацій вийшли у «Віснику+К» та у журналі «Люди і долі».



Колектив редакції «Вісника+К» та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та друзям Наталії Фещук.



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