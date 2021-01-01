На Волині від коронавірусу померла журналістка
Сьогодні, 12:51
Після тривалої боротьби із коронавірусом на 63 році життя померла журналістка Наталія Фещук зі Старої Вижівки. Лікарі боролися за її життя понад місяць.
Про це повідомляє «Вісник+К».
Наталію Фещук прагнула стати журналісткою зі шкільної парти. Ще у сьомому класі почала дописувати у районну газету. Після навчання у вузі у старовижівських «Сільських новинах» пройшла усі щаблі й вісім років була головним редактором.
Наталія Петрівна багато років співпрацювала з «Вісник+К», сотні її публікацій вийшли у «Віснику+К» та у журналі «Люди і долі».
Колектив редакції «Вісника+К» та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та друзям Наталії Фещук.
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Про це повідомляє «Вісник+К».
Наталію Фещук прагнула стати журналісткою зі шкільної парти. Ще у сьомому класі почала дописувати у районну газету. Після навчання у вузі у старовижівських «Сільських новинах» пройшла усі щаблі й вісім років була головним редактором.
Наталія Петрівна багато років співпрацювала з «Вісник+К», сотні її публікацій вийшли у «Віснику+К» та у журналі «Люди і долі».
Колектив редакції «Вісника+К» та Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та друзям Наталії Фещук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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