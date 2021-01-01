Мокрий сніг та похолодання: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні





Про це Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.



Так, в західних, північних областях, а також на Вінниччині очікуються опади. Це буде переважно дощ, проте через похолодання в західній частині може падати й мокрий сніг.



"Решта території України ще перебуватиме під впливом східного антициклону - без істотних опадів. На Сході та в Приазов'ї завіватиме сильний вітер", - написала Наталія Діденко.



У південній частині, у Центрі та на Сході - вдень +7+13 градусів. У північних областях очікується +4+8 градусів. А ось на Заході похолодає до +2+5 градусів, лише на Закарпатті +6+8 градусів.



Як зазначає синоптик, середина наступного тижня принесе в більшість областей України похолодання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну з наступного тижня прийде атмосферний фронт, який принесе мокрий сніг та дощ.Про це повідомила синоптикна сторінці у фейсбуці.Так, в західних, північних областях, а також на Вінниччині очікуються опади. Це буде переважно дощ, проте через похолодання в західній частині може падати й мокрий сніг."Решта території України ще перебуватиме під впливом східного антициклону - без істотних опадів. На Сході та в Приазов'ї завіватиме сильний вітер", - написала Наталія Діденко.У південній частині, у Центрі та на Сході - вдень +7+13 градусів. У північних областях очікується +4+8 градусів. А ось на Заході похолодає до +2+5 градусів, лише на Закарпатті +6+8 градусів.Як зазначає синоптик, середина наступного тижня принесе в більшість областей України похолодання.

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