Мокрий сніг та похолодання: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні
Сьогодні, 13:30
В Україну з наступного тижня прийде атмосферний фронт, який принесе мокрий сніг та дощ.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.
Так, в західних, північних областях, а також на Вінниччині очікуються опади. Це буде переважно дощ, проте через похолодання в західній частині може падати й мокрий сніг.
"Решта території України ще перебуватиме під впливом східного антициклону - без істотних опадів. На Сході та в Приазов'ї завіватиме сильний вітер", - написала Наталія Діденко.
У південній частині, у Центрі та на Сході - вдень +7+13 градусів. У північних областях очікується +4+8 градусів. А ось на Заході похолодає до +2+5 градусів, лише на Закарпатті +6+8 градусів.
Як зазначає синоптик, середина наступного тижня принесе в більшість областей України похолодання.
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Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.
Так, в західних, північних областях, а також на Вінниччині очікуються опади. Це буде переважно дощ, проте через похолодання в західній частині може падати й мокрий сніг.
"Решта території України ще перебуватиме під впливом східного антициклону - без істотних опадів. На Сході та в Приазов'ї завіватиме сильний вітер", - написала Наталія Діденко.
У південній частині, у Центрі та на Сході - вдень +7+13 градусів. У північних областях очікується +4+8 градусів. А ось на Заході похолодає до +2+5 градусів, лише на Закарпатті +6+8 градусів.
Як зазначає синоптик, середина наступного тижня принесе в більшість областей України похолодання.
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