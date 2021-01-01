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Мокрий сніг та похолодання: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні

Мокрий сніг та похолодання: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні
В Україну з наступного тижня прийде атмосферний фронт, який принесе мокрий сніг та дощ.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.

Так, в західних, північних областях, а також на Вінниччині очікуються опади. Це буде переважно дощ, проте через похолодання в західній частині може падати й мокрий сніг.

"Решта території України ще перебуватиме під впливом східного антициклону - без істотних опадів. На Сході та в Приазов'ї завіватиме сильний вітер", - написала Наталія Діденко.

У південній частині, у Центрі та на Сході - вдень +7+13 градусів. У північних областях очікується +4+8 градусів. А ось на Заході похолодає до +2+5 градусів, лише на Закарпатті +6+8 градусів.

Як зазначає синоптик, середина наступного тижня принесе в більшість областей України похолодання.

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Теги: погода, Україна, холод
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