Завтра, 15 березня, 10 вулиць Луцька залишаться без світла





Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.



Так, з 09:00-17:00 не буде електроенергії за такими адресами: вул. Огієнка 1-15, 2-18, Саперів, Грибоєдова, Ч.Калини 1, К. Савури 23-29, 8-го Березня, 6, 9, 10.



З 13:30 до 17:00 — вул. Космонавтів 1,3,5,19,25, 2-28, Вороніхіна 45,47,49, Глієра, 17, Мазепи, 36.



Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у понеділок, 15 березня, на 10 вулицях Луцька тимчасово не буде світла.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.Так, з 09:00-17:00 не буде електроенергії за такими адресами: вул. Огієнка 1-15, 2-18, Саперів, Грибоєдова, Ч.Калини 1, К. Савури 23-29, 8-го Березня, 6, 9, 10.З 13:30 до 17:00 — вул. Космонавтів 1,3,5,19,25, 2-28, Вороніхіна 45,47,49, Глієра, 17, Мазепи, 36.Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

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