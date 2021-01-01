Завтра, 15 березня, 10 вулиць Луцька залишаться без світла
Сьогодні, 18:48
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, у понеділок, 15 березня, на 10 вулицях Луцька тимчасово не буде світла.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Так, з 09:00-17:00 не буде електроенергії за такими адресами: вул. Огієнка 1-15, 2-18, Саперів, Грибоєдова, Ч.Калини 1, К. Савури 23-29, 8-го Березня, 6, 9, 10.
З 13:30 до 17:00 — вул. Космонавтів 1,3,5,19,25, 2-28, Вороніхіна 45,47,49, Глієра, 17, Мазепи, 36.
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Так, з 09:00-17:00 не буде електроенергії за такими адресами: вул. Огієнка 1-15, 2-18, Саперів, Грибоєдова, Ч.Калини 1, К. Савури 23-29, 8-го Березня, 6, 9, 10.
З 13:30 до 17:00 — вул. Космонавтів 1,3,5,19,25, 2-28, Вороніхіна 45,47,49, Глієра, 17, Мазепи, 36.
Просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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