Як живеться у волинському селі, в якому лише 2 жителі. ВІДЕО

Гаврилюки - два офіційно зареєстровані жителі села Чорний Ліс на Волині. Населений пункт знаходиться за 40 кілометрів від обласного центру. До адміністративної реформи село відносилося до Воютинської сільської ради.



Про це Богдан Гаврилюк.



Оселилися Гаврилюки у Чорному Лісі у 90-х роках. Тут брати отримали землю, купили будинки, довели їх до ладу та почали господарювати. Тоді один з братів Леонід заснував фермерське господарство, яке працює і до нині.



Коли оселилися у селі, 35 років тому, тут жило 25 мешканців, четверо дітей ходили до школи, каже Богдан Гаврилюк. У селі станом на сьогодні залишилось 11 порожніх будинків та двоє офіційно зареєстрованих жителів - Богдан та Леонід Гаврилюки.



У селі немає магазину, пошти, ФАПу. Та найбільша проблема, каже Богдан Гаврилюк, падіння рівня ґрунтових вод та відсутність води у колодязях.



До віддалених сіл - Воютин, Білосток, Садів, Гать, Тертки, Чорний Ліс - шість разів упродовж дня курсує автобус. Старші люди померли, молодь з села виїхала у місто.



Начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців Волині Віктор Стасюк каже, що на Волині є 4 населені пункти, де зареєстровано нуль виборців. І один населений пункт, де є один виборець.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Брати- два офіційно зареєстровані жителі села Чорний Ліс на Волині. Населений пункт знаходиться за 40 кілометрів від обласного центру. До адміністративної реформи село відносилося до Воютинської сільської ради.Про це "Суспільному" розповів один із братівГаврилюк.Оселилися Гаврилюки у Чорному Лісі у 90-х роках. Тут брати отримали землю, купили будинки, довели їх до ладу та почали господарювати. Тоді один з братівзаснував фермерське господарство, яке працює і до нині.Коли оселилися у селі, 35 років тому, тут жило 25 мешканців, четверо дітей ходили до школи, каже Богдан Гаврилюк. У селі станом на сьогодні залишилось 11 порожніх будинків та двоє офіційно зареєстрованих жителів - Богдан та Леонід Гаврилюки.У селі немає магазину, пошти, ФАПу. Та найбільша проблема, каже Богдан Гаврилюк, падіння рівня ґрунтових вод та відсутність води у колодязях.До віддалених сіл - Воютин, Білосток, Садів, Гать, Тертки, Чорний Ліс - шість разів упродовж дня курсує автобус. Старші люди померли, молодь з села виїхала у місто.Начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців Волинікаже, що на Волині є 4 населені пункти, де зареєстровано нуль виборців. І один населений пункт, де є один виборець.

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