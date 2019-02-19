Помер один з найвидатніших боксерів в історії

Марвін Хаглер, багаторазовий чемпіон у середній вазі з 1980 по 1987 роки, помер у суботу у віці 66 років.



Як передає Кей Г. Хаглер у фейсбуці.



За її словами, боксер помер у родинному будинку в Бартлетті, штат Нью-Гемпшир.



"Мені шкода робити дуже сумне оголошення. Сьогодні, на жаль, мій улюблений чоловік Дивовижний Марвін несподівано помер у власному будинку тут, у Нью-Гемпширі", - написала вона.



"Дивовижний" Марвін Хаглер бився на рингу з 1973 по 1987 рік та провів деякі "епічні поєдинки" в "золоту епоху спорту", відзначившись рекордом у 52 нокаути.



Найвідоміший його тріумф стався у поєдинку 1985 року, що відбувся у палаці Цезарів у Лас-Вегасі проти Томаса "Хітмена" Гернса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Легенда світового боксу, багаторазовий чемпіон у середній вазі з 1980 по 1987 роки, помер у суботу у віці 66 років.Як передає Укрінформ , про це повідомила його дружинау фейсбуці.За її словами, боксер помер у родинному будинку в Бартлетті, штат Нью-Гемпшир."Мені шкода робити дуже сумне оголошення. Сьогодні, на жаль, мій улюблений чоловік Дивовижний Марвін несподівано помер у власному будинку тут, у Нью-Гемпширі", - написала вона."Дивовижний" Марвін Хаглер бився на рингу з 1973 по 1987 рік та провів деякі "епічні поєдинки" в "золоту епоху спорту", відзначившись рекордом у 52 нокаути.Найвідоміший його тріумф стався у поєдинку 1985 року, що відбувся у палаці Цезарів у Лас-Вегасі проти Томаса "Хітмена" Гернса.

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