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Помер один з найвидатніших боксерів в історії

Помер один з найвидатніших боксерів в історії
Легенда світового боксу Марвін Хаглер, багаторазовий чемпіон у середній вазі з 1980 по 1987 роки, помер у суботу у віці 66 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомила його дружина Кей Г. Хаглер у фейсбуці.

За її словами, боксер помер у родинному будинку в Бартлетті, штат Нью-Гемпшир.

"Мені шкода робити дуже сумне оголошення. Сьогодні, на жаль, мій улюблений чоловік Дивовижний Марвін несподівано помер у власному будинку тут, у Нью-Гемпширі", - написала вона.

"Дивовижний" Марвін Хаглер бився на рингу з 1973 по 1987 рік та провів деякі "епічні поєдинки" в "золоту епоху спорту", відзначившись рекордом у 52 нокаути.

Найвідоміший його тріумф стався у поєдинку 1985 року, що відбувся у палаці Цезарів у Лас-Вегасі проти Томаса "Хітмена" Гернса.

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Теги: смерть, легендарний боксер, світ
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