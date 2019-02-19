Помер один з найвидатніших боксерів в історії
Сьогодні, 15:33
Легенда світового боксу Марвін Хаглер, багаторазовий чемпіон у середній вазі з 1980 по 1987 роки, помер у суботу у віці 66 років.
Як передає Укрінформ, про це повідомила його дружина Кей Г. Хаглер у фейсбуці.
За її словами, боксер помер у родинному будинку в Бартлетті, штат Нью-Гемпшир.
"Мені шкода робити дуже сумне оголошення. Сьогодні, на жаль, мій улюблений чоловік Дивовижний Марвін несподівано помер у власному будинку тут, у Нью-Гемпширі", - написала вона.
"Дивовижний" Марвін Хаглер бився на рингу з 1973 по 1987 рік та провів деякі "епічні поєдинки" в "золоту епоху спорту", відзначившись рекордом у 52 нокаути.
Найвідоміший його тріумф стався у поєдинку 1985 року, що відбувся у палаці Цезарів у Лас-Вегасі проти Томаса "Хітмена" Гернса.
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Як передає Укрінформ, про це повідомила його дружина Кей Г. Хаглер у фейсбуці.
За її словами, боксер помер у родинному будинку в Бартлетті, штат Нью-Гемпшир.
"Мені шкода робити дуже сумне оголошення. Сьогодні, на жаль, мій улюблений чоловік Дивовижний Марвін несподівано помер у власному будинку тут, у Нью-Гемпширі", - написала вона.
"Дивовижний" Марвін Хаглер бився на рингу з 1973 по 1987 рік та провів деякі "епічні поєдинки" в "золоту епоху спорту", відзначившись рекордом у 52 нокаути.
Найвідоміший його тріумф стався у поєдинку 1985 року, що відбувся у палаці Цезарів у Лас-Вегасі проти Томаса "Хітмена" Гернса.
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