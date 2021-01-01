Що робити, якщо не можете дотримуватися суворого посту: відповідь волинського монаха

15 березня, розпочинається Великий піст – головний тривалий піст в християнських конфесіях, мета якого полягає у приготуванні до святкування Великодня. Це – найсуворіший з усіх постів у році. Тож не усі можуть його витримати без підготовки.



Що робити, якщо збираєтеся постити вперше, або відчуваєте, що дотримуватися усіх заборон не зможете? Відповідь на це запитання дав ігумен Никодим Смілий, намісник луцького братського Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря у програмі “Духовна абетка” на



“Вимоги Великого посту прописані ченцями для ченців. Треба бути чесним: вимагати зараз від світських людей дотримуватися суворого посту буде несправедливо. Раніше у цей час люди не працювали фізично важко: земля після зими лише починала готуватися до нового сезону робіт. Нині ж є безліч професій, які потребують фізичної витривалості протягом усього року”, – пояснює ігумен Никодим.



Він наголошує: визначте для себе міру посту таку, яку зможете осилити. Якщо це вперше – то не обов’язково відмовитися від усіх скоромних продуктів. Почніть із меншого. Тоді, витримавши піст без, наприклад м’яса, наступного разу ви поставите собі більшу мету. А якщо одразу сильно себе обмежите, то швидко зірветеся і ефекту не буде.



Є перелік категорій людей, які й не повинні постити. Це, зокрема, діти, підлітки, жінки, що годують грудьми, старші люди і хворі.



У всіх інших випадках – вибирайте собі міру посту і йдіть за благословенням до свого наставника. Кожен випадок розглядається індивідуально.

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