вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що робити, якщо не можете дотримуватися суворого посту: відповідь волинського монаха

Що робити, якщо не можете дотримуватися суворого посту: відповідь волинського монаха
Вже у понеділок, 15 березня, розпочинається Великий піст – головний тривалий піст в християнських конфесіях, мета якого полягає у приготуванні до святкування Великодня. Це – найсуворіший з усіх постів у році. Тож не усі можуть його витримати без підготовки.

Що робити, якщо збираєтеся постити вперше, або відчуваєте, що дотримуватися усіх заборон не зможете? Відповідь на це запитання дав ігумен Никодим Смілий, намісник луцького братського Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря у програмі “Духовна абетка” на 12 каналі.

“Вимоги Великого посту прописані ченцями для ченців. Треба бути чесним: вимагати зараз від світських людей дотримуватися суворого посту буде несправедливо. Раніше у цей час люди не працювали фізично важко: земля після зими лише починала готуватися до нового сезону робіт. Нині ж є безліч професій, які потребують фізичної витривалості протягом усього року”, – пояснює ігумен Никодим.

Він наголошує: визначте для себе міру посту таку, яку зможете осилити. Якщо це вперше – то не обов’язково відмовитися від усіх скоромних продуктів. Почніть із меншого. Тоді, витримавши піст без, наприклад м’яса, наступного разу ви поставите собі більшу мету. А якщо одразу сильно себе обмежите, то швидко зірветеся і ефекту не буде.

Є перелік категорій людей, які й не повинні постити. Це, зокрема, діти, підлітки, жінки, що годують грудьми, старші люди і хворі.

У всіх інших випадках – вибирайте собі міру посту і йдіть за благословенням до свого наставника. Кожен випадок розглядається індивідуально.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Великий піст, правила, волинський священник, Великдень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що робити, якщо не можете дотримуватися суворого посту: відповідь волинського монаха
Сьогодні, 16:14
Помер один з найвидатніших боксерів в історії
Сьогодні, 15:33
Як живеться у волинському селі, в якому лише 2 жителі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:51
У місті на Волині поблизу школи – аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 14:13
Мокрий сніг та похолодання: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Великий піст 2021: коли починається і чого не можна робити Великий піст 2021: коли починається і чого не можна робити
13 березень, 07:33
У Луцьку впровадять нові правила проїзду в громадському транспорті У Луцьку впровадять нові правила проїзду в громадському транспорті
24 січень, 23:29
Пірнання на Воходреще: кому заборонене, як підготуватися і правильно занурюватися Пірнання на Воходреще: кому заборонене, як підготуватися і правильно занурюватися
16 січень, 17:01
Відповіді на ТОП-питань про локдаун, який в Україні розпочався від сьогодні Відповіді на ТОП-питань про локдаун, який в Україні розпочався від сьогодні
08 січень, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що робити, якщо не можете дотримуватися суворого посту: відповідь волинського монаха
Сьогодні, 16:14
 0
Помер один з найвидатніших боксерів в історії
Сьогодні, 15:33
 0
Як живеться у волинському селі, в якому лише 2 жителі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:51
 0
У місті на Волині поблизу школи – аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 14:13
 0
Мокрий сніг та похолодання: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8