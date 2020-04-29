Спричинив аварію, а потім хотів відкупитися від патрульних хабарем: у Луцьку судили водія Daewoo Lanos





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Подія трапилася 17 січня близько 21 години. П’яний водій на Daewoo Lanos рухався вулицею Кутузова, залишивши місце дорожньо-транспортної пригоди. Згодом його зупинили працівники патрульної поліції.



Проте водій хотів уникнути відповідальності, запропонувавши правоохоронцям 500 гривень хабара.



Під час досудового розслідування прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Суд затвердив її, тож водій змушений буде заплатити 17 тисяч 850 гривень штрафу.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили водія, який п'яним спричинив ДТП і втік з місця пригоди. Коли ж його спіймали патрульні, він намагався відкупитися за 500 гривень. Натомість за рішенням суду заплатить майже 18 тисяч гривень штрафу.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські Новини". Подія трапилася 17 січня близько 21 години. П’яний водій на Daewoo Lanos рухався вулицею Кутузова, залишивши місце дорожньо-транспортної пригоди. Згодом його зупинили працівники патрульної поліції.Проте водій хотів уникнути відповідальності, запропонувавши правоохоронцям 500 гривень хабара.Під час досудового розслідування прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Суд затвердив її, тож водій змушений буде заплатити 17 тисяч 850 гривень штрафу.

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