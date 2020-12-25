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На Сході внаслідок ворожого обстрілу український воїн отримав кульове поранення

На Сході внаслідок ворожого обстрілу український воїн отримав кульове поранення
Сьогодні, 14 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій українських підрозділів поблизу населеного пункту Південне один військовослужбовець ЗС України отримав кульове поранення.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Південь".

Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я українського захисника – задовільний.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Фото - ілюстративне

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Теги: війна, Донбас, кульове поранення
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