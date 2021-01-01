У Луцьку розшукують 10-класника, який пішов з дому 3 дні тому. ФОТО
Сьогодні, 17:43
Поліція розшукує 15-річного Сятковського Олександра, 27.03.2005 р.н., учня 10 класу школи №26 м. Луцька.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Зазначають, 15-річний юнак пішов з дому, з вул. Конякіна, ще 12 березня. Сьогодні про те, що він не з’явився досі додому, в поліцію повідомила його матір. Раніше вже зникав з дому.
Прикмети: темно-русяве волосся, зріст близько 186 см, має велике татуювання на правій руці. Був одягнений у чорну коротку куртку, чорні берці, чорні джинси.
Номер для повідомлення будь-якої важливої інформації – 102.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Зазначають, 15-річний юнак пішов з дому, з вул. Конякіна, ще 12 березня. Сьогодні про те, що він не з’явився досі додому, в поліцію повідомила його матір. Раніше вже зникав з дому.
Прикмети: темно-русяве волосся, зріст близько 186 см, має велике татуювання на правій руці. Був одягнений у чорну коротку куртку, чорні берці, чорні джинси.
Номер для повідомлення будь-якої важливої інформації – 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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