У Луцьку розшукують 10-класника, який пішов з дому 3 дні тому. ФОТО

Поліція розшукує 15-річного, 27.03.2005 р.н., учня 10 класу школи №26 м. Луцька.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Зазначають, 15-річний юнак пішов з дому, з вул. Конякіна, ще 12 березня. Сьогодні про те, що він не з’явився досі додому, в поліцію повідомила його матір. Раніше вже зникав з дому.темно-русяве волосся, зріст близько 186 см, має велике татуювання на правій руці. Був одягнений у чорну коротку куртку, чорні берці, чорні джинси.Номер для повідомлення будь-якої важливої інформації – 102.