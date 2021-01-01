вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку розшукують 10-класника, який пішов з дому 3 дні тому. ФОТО

У Луцьку розшукують 10-класника, який пішов з дому 3 дні тому. ФОТО
Поліція розшукує 15-річного Сятковського Олександра, 27.03.2005 р.н., учня 10 класу школи №26 м. Луцька.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Зазначають, 15-річний юнак пішов з дому, з вул. Конякіна, ще 12 березня. Сьогодні про те, що він не з’явився досі додому, в поліцію повідомила його матір. Раніше вже зникав з дому.

Прикмети: темно-русяве волосся, зріст близько 186 см, має велике татуювання на правій руці. Був одягнений у чорну коротку куртку, чорні берці, чорні джинси.

Номер для повідомлення будь-якої важливої інформації – 102.

У Луцьку розшукують 10-класника, який пішов з дому 3 дні тому. ФОТО
У Луцьку розшукують 10-класника, який пішов з дому 3 дні тому. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, школяр, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку розшукують 10-класника, який пішов з дому 3 дні тому. ФОТО
Сьогодні, 17:43
На Сході внаслідок ворожого обстрілу український воїн отримав кульове поранення
Сьогодні, 17:28
«Ми старалися не дуже близько знайомитися, щоб потім не було так боляче прощатися»: спогади бійця-добровольця з Волині
Сьогодні, 16:52
Що робити, якщо не можете дотримуватися суворого посту: відповідь волинського монаха
Сьогодні, 16:14
Помер один з найвидатніших боксерів в історії
Сьогодні, 15:33
Схожі новини
У Луцьку виявили авто, яке розшукує Інтерпол У Луцьку виявили авто, яке розшукує Інтерпол
12 березень, 13:27
Волонтерів просять допомогти знайти підлітка із Сумщини, який може бути у Луцьку Волонтерів просять допомогти знайти підлітка із Сумщини, який може бути у Луцьку
27 лютий, 21:34
Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку Розшукують 16-річного юнака з міста Суми, який пішов з дому і може перебувати у Луцьку
27 лютий, 10:45
Пішов розчищати сніг і не повернувся: у Луцьку зник чоловік. ФОТО Пішов розчищати сніг і не повернувся: у Луцьку зник чоловік. ФОТО
21 лютий, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку розшукують 10-класника, який пішов з дому 3 дні тому. ФОТО
Сьогодні, 17:43
 0
На Сході внаслідок ворожого обстрілу український воїн отримав кульове поранення
Сьогодні, 17:28
 0
«Ми старалися не дуже близько знайомитися, щоб потім не було так боляче прощатися»: спогади бійця-добровольця з Волині
Сьогодні, 16:52
 0
Що робити, якщо не можете дотримуватися суворого посту: відповідь волинського монаха
Сьогодні, 16:14
 0
Помер один з найвидатніших боксерів в історії
Сьогодні, 15:33
 0
Медіа
відео
1/8