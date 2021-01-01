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На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО

На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. У Ковелі з цієї нагоди відбувся марш патріотів.

Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.

Під звуки муніципального духового оркестру колона пройшла від парку Тараса Шевченка до пам’ятника борцям за волю України. Першими по праву у ній крокували ветерани добровольчих батальйонів. Поруч з ними - міський голова Ігор Чайка.

Також до маршу долучились вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та мешканці громади.

Колона зупинилась біля меморіалу Слави, аби хвилиною мовчання вшанувати пам’ять загиблих в АТО земляків та покласти квіти до стели.
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО
На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО

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Теги: Ковель, День добровольця, марш патріотів
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