На Волині добровольців вшанували маршем патріотів. ФОТО





Про це інформують на сайті



Під звуки муніципального духового оркестру колона пройшла від парку Тараса Шевченка до пам’ятника борцям за волю України. Першими по праву у ній крокували ветерани добровольчих батальйонів. Поруч з ними - міський голова Ігор Чайка.



Також до маршу долучились вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та мешканці громади.



Колона зупинилась біля меморіалу Слави, аби хвилиною мовчання вшанувати пам’ять загиблих в АТО земляків та покласти квіти до стели.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. У Ковелі з цієї нагоди відбувся марш патріотів.Про це інформують на сайті Ковельської міської ради Під звуки муніципального духового оркестру колона пройшла від парку Тараса Шевченка до пам’ятника борцям за волю України. Першими по праву у ній крокували ветерани добровольчих батальйонів. Поруч з ними - міський головаТакож до маршу долучились вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та мешканці громади.Колона зупинилась біля меморіалу Слави, аби хвилиною мовчання вшанувати пам’ять загиблих в АТО земляків та покласти квіти до стели.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію