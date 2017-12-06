На Волині нагородили учасників бойових дій





На знак пам’яті про земляків, які віддали життя за незалежність України, оголосили хвилину мовчання. Про це інформують на сайті



До присутніх звернувся міський голова Ігор Чайка: “Коли ми відзначаємо День українського добровольця, то ще раз нагадуємо всьому суспільству про величезний внесок цих героїв у збереження територіальної цілісності та суверенітету України. Ці люди в 2014 році — це та свідома частина українців, яка з власної волі, за покликом серця і любові до країни стала на її захист. Ми ще раз нагадуємо, який міцний патріотичний дух в учасників добровольчих формувань. І що це вартує наслідування. Ми з глибокою шаною згадуємо полеглих. І дякуємо живим, які сьогодні з нами».





За мужність і патріотизм, особистий внесок у відстоювання миру, захист державного суверенітету та територіальної цілісності країни та з нагоди Дня українського добровольця Грамотою міської ради та цінним подарунком нагородили: Юрія Євченка, Сергія Приходька, Миколу Ганина, Юрія Дричика, Віталія Васюту.





Відзнаки обласної ради та облдержадміністрації отримали: Богдан Бурачок, Тарас Рудик, Олександр Калюжний, Олександр Філон, Сергій Дружинович.



Присутні оплесками подякували військовим.



Слово від добровольців мав Сергій Дружинович.





Панахиду за загиблими відслужили священники Православної Церкви України.



До підніжжя пам'ятника борцям за волю України лягли квіти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі марш патріотів завершився біля монумента борцям за волю України.На знак пам’яті про земляків, які віддали життя за незалежність України, оголосили хвилину мовчання. Про це інформують на сайті Ковельської міської ради До присутніх звернувся міський голова: “Коли ми відзначаємо День українського добровольця, то ще раз нагадуємо всьому суспільству про величезний внесок цих героїв у збереження територіальної цілісності та суверенітету України. Ці люди в 2014 році — це та свідома частина українців, яка з власної волі, за покликом серця і любові до країни стала на її захист. Ми ще раз нагадуємо, який міцний патріотичний дух в учасників добровольчих формувань. І що це вартує наслідування. Ми з глибокою шаною згадуємо полеглих. І дякуємо живим, які сьогодні з нами».За мужність і патріотизм, особистий внесок у відстоювання миру, захист державного суверенітету та територіальної цілісності країни та з нагоди Дня українського добровольця Грамотою міської ради та цінним подарунком нагородили:Відзнаки обласної ради та облдержадміністрації отримали:Присутні оплесками подякували військовим.Слово від добровольців мав Сергій Дружинович.Панахиду за загиблими відслужили священники Православної Церкви України.До підніжжя пам'ятника борцям за волю України лягли квіти.

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