Лучанин за кілька днів пограбував трьох людей
Сьогодні, 02:27
В Луцьку до чотирьох років в'язниці засудили продавця супермаркету.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Повідомляє Вісник.
21 жовтня минулого року раніше судимий лучанин скоїв пограбування на вулиці Ветеранів поблизу будинку №15. Грабіжник розпилив невідому речовину в очі потерпілого та відібрав у нього телефон Xiaomi Redmi 6A за 1416 гривень.
Протягом кількох днів він здійснив ще дві крадіжки мобільних телефонів.
У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Він зазначив, що повністю відшкодував збитки, і попросив суворо його не карати.
Однак суд, врахувавши судимість лучанина, призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, приєднавши місяць невідбутого покарання.
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Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Повідомляє Вісник.
21 жовтня минулого року раніше судимий лучанин скоїв пограбування на вулиці Ветеранів поблизу будинку №15. Грабіжник розпилив невідому речовину в очі потерпілого та відібрав у нього телефон Xiaomi Redmi 6A за 1416 гривень.
Протягом кількох днів він здійснив ще дві крадіжки мобільних телефонів.
У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Він зазначив, що повністю відшкодував збитки, і попросив суворо його не карати.
Однак суд, врахувавши судимість лучанина, призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, приєднавши місяць невідбутого покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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