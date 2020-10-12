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Лучанин за кілька днів пограбував трьох людей

Лучанин за кілька днів пограбував трьох людей
В Луцьку до чотирьох років в'язниці засудили продавця супермаркету.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Повідомляє Вісник.

21 жовтня минулого року раніше судимий лучанин скоїв пограбування на вулиці Ветеранів поблизу будинку №15. Грабіжник розпилив невідому речовину в очі потерпілого та відібрав у нього телефон Xiaomi Redmi 6A за 1416 гривень.

Протягом кількох днів він здійснив ще дві крадіжки мобільних телефонів.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Він зазначив, що повністю відшкодував збитки, і попросив суворо його не карати.

Однак суд, врахувавши судимість лучанина, призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, приєднавши місяць невідбутого покарання.

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Теги: пограбування, Луцьк, суд, вирок
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