Лучанин за кілька днів пограбував трьох людей





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Повідомляє



21 жовтня минулого року раніше судимий лучанин скоїв пограбування на вулиці Ветеранів поблизу будинку №15. Грабіжник розпилив невідому речовину в очі потерпілого та відібрав у нього телефон Xiaomi Redmi 6A за 1416 гривень.



Протягом кількох днів він здійснив ще дві крадіжки мобільних телефонів.



У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Він зазначив, що повністю відшкодував збитки, і попросив суворо його не карати.



Однак суд, врахувавши судимість лучанина, призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, приєднавши місяць невідбутого покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Луцьку до чотирьох років в'язниці засудили продавця супермаркету.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Повідомляє Вісник 21 жовтня минулого року раніше судимий лучанин скоїв пограбування на вулиці Ветеранів поблизу будинку №15. Грабіжник розпилив невідому речовину в очі потерпілого та відібрав у нього телефон Xiaomi Redmi 6A за 1416 гривень.Протягом кількох днів він здійснив ще дві крадіжки мобільних телефонів.У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Він зазначив, що повністю відшкодував збитки, і попросив суворо його не карати.Однак суд, врахувавши судимість лучанина, призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, приєднавши місяць невідбутого покарання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію