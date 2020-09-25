Розповіли про подробиці вибуху гранати у луцькому будинку





Про це



Жінка розповіла журналістам, що вже лягала спати, як почула вибух, що "аж ліжко здригнулось". Вийшли разом з чоловіком на вулицю, бо подумали, що це вибух газу. Але на вулиці побачили, що весь під’їзд був в диму.



"Чоловік у мене колишній військовий і він сказав, що це не газ, а вибух тротилу", - розповіла жінка.



У місцевих засобах інформації повідомляли, що чоловік, який загинув служив в АТО. Цю інформацію спростував друг загиблого Олександр, з яким вдалось поспілкуватися журналістам Суспільного.



"Це не атошник і він не має відношення до цього. А як в нього опинилася ця граната? Я не знаю, я приїхав, бо це товариш мій".



Як розповів т.в.о. заступника начальника Луцького районного управління поліції Максим Новицький вибух відбувся на кухні у квартирі. Поліція встановила, що зірвалася ручна осколкова граната Ф-1. Загинув чоловік 1979 року народження, який проживав у цій квартирі. Він ніде не працював. З ним у квартирі перебував його 62-річний батько пенсіонер, співмешканка, а також його товариш, з яким вони в той вечір відпочивали. У поліції встановили, що перед подією чоловіки розпивали спиртні напої, а потім прийшли на квартиру.



"Нині триває досудове розслідування, відомості внесені до ЄДР за двома статтями ККУ", - розповів поліцейський Максим Новицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На першому поверсі будинку на проспекті Грушевського, 19 у Луцьку вночі сусіди почули вибух . Не зрозуміли, що саме вибухнуло, вибігли на вулицю.Про це Суспільному розповіла одна із сусідок, яка не назвала свого імені.Жінка розповіла журналістам, що вже лягала спати, як почула вибух, що "аж ліжко здригнулось". Вийшли разом з чоловіком на вулицю, бо подумали, що це вибух газу. Але на вулиці побачили, що весь під’їзд був в диму."Чоловік у мене колишній військовий і він сказав, що це не газ, а вибух тротилу", - розповіла жінка.У місцевих засобах інформації повідомляли, що чоловік, який загинув служив в АТО. Цю інформацію спростував друг загиблого, з яким вдалось поспілкуватися журналістам Суспільного."Це не атошник і він не має відношення до цього. А як в нього опинилася ця граната? Я не знаю, я приїхав, бо це товариш мій".Як розповів т.в.о. заступника начальника Луцького районного управління поліціївибух відбувся на кухні у квартирі. Поліція встановила, що зірвалася ручна осколкова граната Ф-1. Загинув чоловік 1979 року народження, який проживав у цій квартирі. Він ніде не працював. З ним у квартирі перебував його 62-річний батько пенсіонер, співмешканка, а також його товариш, з яким вони в той вечір відпочивали. У поліції встановили, що перед подією чоловіки розпивали спиртні напої, а потім прийшли на квартиру."Нині триває досудове розслідування, відомості внесені до ЄДР за двома статтями ККУ", - розповів поліцейський Максим Новицький.

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