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На Вінниччині чоловік влаштував стрілянину на дні народження та знеструмив половину селища

На Вінниччині чоловік влаштував стрілянину на дні народження та знеструмив половину селища
На Вінниччині у селищі міського типу Томашполь чоловік під час святкування дня народження замість феєрверків випустив у повітря чергу з автомата. Цим пошкодив лінію електропередач.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

Так до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину біля місцевого кафе. Автоматною чергою невідомий пошкодив високовольтний електричний кабель, через що без світла залишилась більша частина селища (з населенням у 5,5 тисяч людей). Після цього чоловік втік з місця події на автомобілі «Порше Каєн».

Щоб затримати його, на території області ввели спецоперацію «Сирена». Зловмисника затримали на території іншого смт на Вінниччині. Ним виявився 35-річний мешканець Вінниці. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання, автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

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Теги: поліція, автомат, електромережі, знеструмлення
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