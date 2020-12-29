На Житомирщині жінка, яку позбавили батьківських прав на сімох дітей, вбила новонароджених двійнят
Сьогодні, 00:51
У місті Новоград-Волинський 31-річна жінка на шостому місяці вагітності викликала у себе пологи, в результаті яких народилося двоє дітей. Після цього жінка позбавила їх життя.
Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
Про інцидент повідомила односельчанка, яка розповіла, що в жінки, яка тривалий час була вагітною, ознаки вагітності зникли, однак новонароджених ніхто не бачив.
Під час перевірки інформації попередньо встановили, що 31-річна жінка на шостому місяці вагітності вирішила позбутися дітей. У лютому вона самостійно прийняла медпрепарат, що викликав штучні пологи, а новонароджених двійнят приховала у підсобному приміщенні свого домогосподарства.
Зазначають, що жінка ще раніше була позбавлена батьківських прав стосовно сімох дітей.
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Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
Про інцидент повідомила односельчанка, яка розповіла, що в жінки, яка тривалий час була вагітною, ознаки вагітності зникли, однак новонароджених ніхто не бачив.
Під час перевірки інформації попередньо встановили, що 31-річна жінка на шостому місяці вагітності вирішила позбутися дітей. У лютому вона самостійно прийняла медпрепарат, що викликав штучні пологи, а новонароджених двійнят приховала у підсобному приміщенні свого домогосподарства.
Зазначають, що жінка ще раніше була позбавлена батьківських прав стосовно сімох дітей.
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