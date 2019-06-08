Водій, який поблизу Луцька збив неповнолітнього, відбувся умовним





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пишуть



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 лютого. Водій Skoda Superb рухався дорогою, яка сполучає вулиці Набережні, зі швидкістю 25 кілометрів на годину. При наближенні до нерегульованого перехрестя з вулицею Десята Набережна водій не врахував дорожню обстановку, коли з лівого боку на перехрестя виїхала Subаru.



Повертаючи направо, водій Skoda виїхав на тротуар, де збив неповнолітнього пішохода. Внаслідок ДТП потерпілий отримав відкриті переломи кісток гомілки.



У суді обвинувачений не заперечував своєї вини, він розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.



Законна представниця потерпілого не мала претензій до водія, тож попросила суворо його не карати та не позбавляти водійського посвідчення.



Врахувавши всі обставини, чоловіку призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши на рік умовного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили водія Skoda, який збив неповнолітнього на тротуарі у селі Боратин під Луцьком. Чоловік, який є приватним підприємцем, відбувся умовним покаранням.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області. Пишуть Волинські новини Дорожньо-транспортна пригода трапилася 1 лютого. Водій Skoda Superb рухався дорогою, яка сполучає вулиці Набережні, зі швидкістю 25 кілометрів на годину. При наближенні до нерегульованого перехрестя з вулицею Десята Набережна водій не врахував дорожню обстановку, коли з лівого боку на перехрестя виїхала Subаru.Повертаючи направо, водій Skoda виїхав на тротуар, де збив неповнолітнього пішохода. Внаслідок ДТП потерпілий отримав відкриті переломи кісток гомілки.У суді обвинувачений не заперечував своєї вини, він розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.Законна представниця потерпілого не мала претензій до водія, тож попросила суворо його не карати та не позбавляти водійського посвідчення.Врахувавши всі обставини, чоловіку призначили покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши на рік умовного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію