вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ховав тіло чотири доби: підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчини взяли під варту

Ховав тіло чотири доби: підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчини взяли під варту
Суд на Херсонщині взяв під варту 52-річного чоловіка за підозрою у вбивстві та зґвалтуванні семирічної дівчини. Її тіло з ознаками насильницької смерті й зґвалтування знайшли 11 березня.

Про це повідомила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора Юлія Усенко.

За інформацією правоохоронців, чоловік після вчинення вбивства чотири доби ховав тіло, а потім у мішку відніс до занедбаної будівлі, де його і виявили. В прокуратурі також повідомили, що підозрюваного встановлено по гарячих слідах — через два дні після виявлення тіла дитини.

Деталі про особу підозрюваного в прокуратурі поки не розголошують. Наразі чоловікові інкримінують зґвалтування та вбивство. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що 7 березня семирічна дівчина гралася з друзями біля місця свого проживання в селищі Щасливе на Херсонщині, а приблизно о 17:30 зникла. На місці події розгорнули масштабну розшукову поліцейську операцію, створили оперативний штаб.

Для пошуків дівчинки залучили весь особовий склад місцевої поліції, поліцейських із сусідніх районів, оперативників, кінологів та ювенальних поліцейських обласного главку поліції. До них долучилися військовослужбовці Нацгвардії та волонтери.

Дівчинку шукали чотири доби. Знайшли її тіло 11 березня в сараї одного з будинків зі слідами удушення. На її тілі виявили ознаки зґвалтування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дівчинка, вбивство, згвалтування, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ховав тіло чотири доби: підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчини взяли під варту
Сьогодні, 05:09
Водій, який поблизу Луцька збив неповнолітнього, відбувся умовним
Сьогодні, 04:19
У Харкові COVID-лікарні заповнені вщент, кисневих місць майже не лишилося, – лікар
Сьогодні, 03:31
Лучанин за кілька днів пограбував трьох людей
Сьогодні, 02:27
В Україні невдовзі можуть побудувати перший автобан
Сьогодні, 01:22
Схожі новини
Знайшли у мішку зі слідами зґвалтування: на Херсонщині виявили мертвою 7-річну дівчинку Знайшли у мішку зі слідами зґвалтування: на Херсонщині виявили мертвою 7-річну дівчинку
11 березень, 22:44
У Дніпропетровській області зґвалтували та вбили 14-річну дівчинку У Дніпропетровській області зґвалтували та вбили 14-річну дівчинку
07 липень, 2019, 04:38
На Чернігівщині чоловік заявив про вбивство, щоб копи розчистили сніг біля будинку На Чернігівщині чоловік заявив про вбивство, щоб копи розчистили сніг біля будинку
14 лютий, 22:27
Десятирічна дівчинка для «порятунку» батьків віддала телефонним шахраям понад 40 тисяч Десятирічна дівчинка для «порятунку» батьків віддала телефонним шахраям понад 40 тисяч
10 лютий, 04:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ховав тіло чотири доби: підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчини взяли під варту
Сьогодні, 05:09
 0
Водій, який поблизу Луцька збив неповнолітнього, відбувся умовним
Сьогодні, 04:19
 0
У Харкові COVID-лікарні заповнені вщент, кисневих місць майже не лишилося, – лікар
Сьогодні, 03:31
 0
Лучанин за кілька днів пограбував трьох людей
Сьогодні, 02:27
 0
В Україні невдовзі можуть побудувати перший автобан
Сьогодні, 01:22
 0
Медіа
відео
1/8