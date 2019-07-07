Ховав тіло чотири доби: підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчини взяли під варту





Про це Юлія Усенко.



За інформацією правоохоронців, чоловік після вчинення вбивства чотири доби ховав тіло, а потім у мішку відніс до занедбаної будівлі, де його і виявили. В прокуратурі також повідомили, що підозрюваного встановлено по гарячих слідах — через два дні після виявлення тіла дитини.



Деталі про особу підозрюваного в прокуратурі поки не розголошують. Наразі чоловікові інкримінують зґвалтування та вбивство. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.



Нагадаємо, що 7 березня семирічна дівчина гралася з друзями біля місця свого проживання в селищі Щасливе на Херсонщині, а приблизно о 17:30 зникла. На місці події розгорнули масштабну розшукову поліцейську операцію, створили оперативний штаб.



Для пошуків дівчинки залучили весь особовий склад місцевої поліції, поліцейських із сусідніх районів, оперативників, кінологів та ювенальних поліцейських обласного главку поліції. До них долучилися військовослужбовці Нацгвардії та волонтери.



Дівчинку шукали чотири доби. Знайшли її тіло 11 березня в сараї одного з будинків зі слідами удушення. На її тілі виявили ознаки зґвалтування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд на Херсонщині взяв під варту 52-річного чоловіка за підозрою у вбивстві та зґвалтуванні семирічної дівчини. Її тіло з ознаками насильницької смерті й зґвалтування знайшли 11 березня Про це повідомила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурораЗа інформацією правоохоронців, чоловік після вчинення вбивства чотири доби ховав тіло, а потім у мішку відніс до занедбаної будівлі, де його і виявили. В прокуратурі також повідомили, що підозрюваного встановлено по гарячих слідах — через два дні після виявлення тіла дитини.Деталі про особу підозрюваного в прокуратурі поки не розголошують. Наразі чоловікові інкримінують зґвалтування та вбивство. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.Нагадаємо, що 7 березня семирічна дівчина гралася з друзями біля місця свого проживання в селищі Щасливе на Херсонщині, а приблизно о 17:30 зникла. На місці події розгорнули масштабну розшукову поліцейську операцію, створили оперативний штаб.Для пошуків дівчинки залучили весь особовий склад місцевої поліції, поліцейських із сусідніх районів, оперативників, кінологів та ювенальних поліцейських обласного главку поліції. До них долучилися військовослужбовці Нацгвардії та волонтери.Дівчинку шукали чотири доби. Знайшли її тіло 11 березня в сараї одного з будинків зі слідами удушення. На її тілі виявили ознаки зґвалтування.

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