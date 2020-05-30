В окупованому Криму на межі зникнення опинилося велике прісноводне озеро





Про це пишеАбдурешита Джеппарова, який відвідав Бугаз 13 березня.



На його думку, озеро стабільно втрачає свій рівень і незабаром може повністю висохнути. Він зазначає, що це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Каже, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро. Нині така ситуація і на багатьох інших водоймах півострова.



«Право на сприятливе навколишнє середовище – одне з конституційних прав. Водна проблема в Криму обмежує це право кримчан. Колись мальовниче місце — озеро Бугаз — яскравий тому приклад, зараз водоймище перебуває на межі зникнення», — каже правозахисник.





«Крим.Реалії» пишуть, що за інформацією краєзнавців, Бугаз живлять три підземних прісних джерела, також поповнюють запаси дощові та талі води. Відтак вода в озері, на відміну від більшості прибережних солоних озер в Криму, придатна для пиття.



Українська влада наголошує, що за міжнародним правом окупаційна влада повністю відповідає за водопостачання та забезпечення населення цієї території іншими ресурсами.



Так званий глава Криму вимагав порушити в РФ кримінальні справи проти тих, хто перекрив Північно-Кримський канал. Водночас представництво президента України в Криму відкинуло всі звинувачення, нагадавши, що повну відповідальність несе окупаційна влада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Озеро Бугаз на околицях Судака в окупованому Криму сильно обміліло і перебуває на межі зникнення.Про це пише «Крим.Реалії» з посиланням на кримського правозахисника, який відвідав Бугаз 13 березня.На його думку, озеро стабільно втрачає свій рівень і незабаром може повністю висохнути. Він зазначає, що це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Каже, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро. Нині така ситуація і на багатьох інших водоймах півострова.«Право на сприятливе навколишнє середовище – одне з конституційних прав. Водна проблема в Криму обмежує це право кримчан. Колись мальовниче місце — озеро Бугаз — яскравий тому приклад, зараз водоймище перебуває на межі зникнення», — каже правозахисник.«Крим.Реалії» пишуть, що за інформацією краєзнавців, Бугаз живлять три підземних прісних джерела, також поповнюють запаси дощові та талі води. Відтак вода в озері, на відміну від більшості прибережних солоних озер в Криму, придатна для пиття.Українська влада наголошує, що за міжнародним правом окупаційна влада повністю відповідає за водопостачання та забезпечення населення цієї території іншими ресурсами.Так званий глава Криму вимагав порушити в РФ кримінальні справи проти тих, хто перекрив Північно-Кримський канал. Водночас представництво президента України в Криму відкинуло всі звинувачення, нагадавши, що повну відповідальність несе окупаційна влада.

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