В Україні невдовзі можуть побудувати перший автобан





Про це повідомляють



Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що це дасть змогу найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для будівництва першого у країні автобану.



— Укравтодор цьогоріч проведе відкритий міжнародний тендер у межах співробітництва з ЄБРР та ЄІБ щодо будівництва ділянки Північного обходу м. Львів. Разом із дорогою Краковець-Броди-Рівне вони утворять сучасний транспортний коридор із Євросоюзом, – зазначив Шмигаль.



Він додав, що це лише один із багатьох проектів, які уряд планує реалізувати у межах державно-приватного партнерства.



— Адже цей механізм дає змогу активніше залучати інвестиції в розбудову сучасної та якісної інфраструктури в Україні, – підсумував прем’єр.



Від звичайної дороги автобан відрізняється тим, що на ньому не обмежена максимальна швидкість руху, а навпаки — заборонений рух повільного транспорту.

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