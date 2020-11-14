В Україні невдовзі можуть побудувати перший автобан
Сьогодні, 01:22
Укравтодор та компанія Автомагістраль-Південь підписали Меморандум про підготовку пропозиції про державно-приватне партнерства у межах проекту будівництва та експлуатації автодороги Краковець – Броди – Рівне (за винятком ділянки Північного обходу м. Львів).
Про це повідомляють Факти.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що це дасть змогу найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для будівництва першого у країні автобану.
— Укравтодор цьогоріч проведе відкритий міжнародний тендер у межах співробітництва з ЄБРР та ЄІБ щодо будівництва ділянки Північного обходу м. Львів. Разом із дорогою Краковець-Броди-Рівне вони утворять сучасний транспортний коридор із Євросоюзом, – зазначив Шмигаль.
Він додав, що це лише один із багатьох проектів, які уряд планує реалізувати у межах державно-приватного партнерства.
— Адже цей механізм дає змогу активніше залучати інвестиції в розбудову сучасної та якісної інфраструктури в Україні, – підсумував прем’єр.
Від звичайної дороги автобан відрізняється тим, що на ньому не обмежена максимальна швидкість руху, а навпаки — заборонений рух повільного транспорту.
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Про це повідомляють Факти.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що це дасть змогу найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для будівництва першого у країні автобану.
— Укравтодор цьогоріч проведе відкритий міжнародний тендер у межах співробітництва з ЄБРР та ЄІБ щодо будівництва ділянки Північного обходу м. Львів. Разом із дорогою Краковець-Броди-Рівне вони утворять сучасний транспортний коридор із Євросоюзом, – зазначив Шмигаль.
Він додав, що це лише один із багатьох проектів, які уряд планує реалізувати у межах державно-приватного партнерства.
— Адже цей механізм дає змогу активніше залучати інвестиції в розбудову сучасної та якісної інфраструктури в Україні, – підсумував прем’єр.
Від звичайної дороги автобан відрізняється тим, що на ньому не обмежена максимальна швидкість руху, а навпаки — заборонений рух повільного транспорту.
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