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В Україні невдовзі можуть побудувати перший автобан

В Україні невдовзі можуть побудувати перший автобан
Укравтодор та компанія Автомагістраль-Південь підписали Меморандум про підготовку пропозиції про державно-приватне партнерства у межах проекту будівництва та експлуатації автодороги Краковець – Броди – Рівне (за винятком ділянки Північного обходу м. Львів).

Про це повідомляють Факти.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що це дасть змогу найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для будівництва першого у країні автобану.

— Укравтодор цьогоріч проведе відкритий міжнародний тендер у межах співробітництва з ЄБРР та ЄІБ щодо будівництва ділянки Північного обходу м. Львів. Разом із дорогою Краковець-Броди-Рівне вони утворять сучасний транспортний коридор із Євросоюзом, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що це лише один із багатьох проектів, які уряд планує реалізувати у межах державно-приватного партнерства.

— Адже цей механізм дає змогу активніше залучати інвестиції в розбудову сучасної та якісної інфраструктури в Україні, – підсумував прем’єр.

Від звичайної дороги автобан відрізняється тим, що на ньому не обмежена максимальна швидкість руху, а навпаки — заборонений рух повільного транспорту.

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Теги: Укравтодор, автобан
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