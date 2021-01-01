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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні за минулу добу – майже 7 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу – майже 7 тисяч нових випадків коронавірусу
6 792 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 15 березня 2021 року.

Про це інформує очільник МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.

Зокрема, за минулу добу захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 497 осіб;
летальних випадків – 130;
одужало – 3 491 особа;
здійснено тестувань за добу – 27 598 (зокрема методом ПЛР – 17 338, методом ІФА – 3 236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024).

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 467 548 осіб;
одужало – 1 226 007 осіб;
летальних випадків – 28 433;
проведено ПЛР-тестувань – 7 377 404.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 313 випадків;
Вінницька область – 426 випадків;
Волинська область – 129 випадків;
Дніпропетровська область – 439 випадків;
Донецька область – 85 випадків;
Житомирська область – 778 випадків;
Закарпатська – 333 випадки;
Запорізька область – 61 випадок;
Івано-Франківська область – 330 випадків;
Київська область – 464 випадки;
Кіровоградська область – 10 випадків;
Луганська – 19 випадків;
Львівська область – 552 випадки;
Миколаївська область – 310 випадків;
Одеська область – 407 випадків;
Полтавська область – 165 випадків;
Рівненська область – 111 випадків;
Сумська область – 197 випадків;
Тернопільська область – 274 випадки;
Харківська область – 373 випадки;
Херсонська область – 53 випадки;
Хмельницька область – 329 випадків;
Черкаська область – 144 випадки;
Чернівецька область – 396 випадків;
Чернігівська область – 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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