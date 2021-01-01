В Україні за минулу добу – майже 7 тисяч нових випадків коронавірусу

6 792 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 15 березня 2021 року.Про це інформує очільник МОЗу фейсбуці.Зокрема, за минулу добу захворіли 326 дітей та 109 медпрацівників.Також за минулу добу:госпіталізовано – 2 497 осіб;летальних випадків – 130;одужало – 3 491 особа;здійснено тестувань за добу – 27 598 (зокрема методом ПЛР – 17 338, методом ІФА – 3 236, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 024).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 467 548 осіб;одужало – 1 226 007 осіб;летальних випадків – 28 433;проведено ПЛР-тестувань – 7 377 404.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та Вінницькій (426) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 313 випадків;Вінницька область – 426 випадків;Волинська область – 129 випадків;Дніпропетровська область – 439 випадків;Донецька область – 85 випадків;Житомирська область – 778 випадків;Закарпатська – 333 випадки;Запорізька область – 61 випадок;Івано-Франківська область – 330 випадків;Київська область – 464 випадки;Кіровоградська область – 10 випадків;Луганська – 19 випадків;Львівська область – 552 випадки;Миколаївська область – 310 випадків;Одеська область – 407 випадків;Полтавська область – 165 випадків;Рівненська область – 111 випадків;Сумська область – 197 випадків;Тернопільська область – 274 випадки;Харківська область – 373 випадки;Херсонська область – 53 випадки;Хмельницька область – 329 випадків;Черкаська область – 144 випадки;Чернівецька область – 396 випадків;Чернігівська область – 94 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.