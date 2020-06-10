Лучанин перевозив у Польщу контрабанду в авто з подвійним дахом





Про це



У пункті пропуску «Ягодин» під час огляду мікроавтобуса «Мерседес» української реєстрації охоронці кордону спільно з митниками виявили більш ніж 1300 пачок сигарет без марок акцизного збору.



Контрабанду 62-річний житель Луцька приховав від контролю у конструктивній порожнині даху автомобіля.



Тютюнові вироби та мікроавтобус 2004 року випуску встановленим порядком вилучили співробітники митниці.



Сума оцінки вилученого склала майже 330 тисяч гривень.









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