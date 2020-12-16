Підсумки минулого тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою. ВІДЕО

Міський голова Ковеляпідготував черговий дайджест про події робочого тижня з 9 по 12 березня.У відео, зокрема, йдеться про те, як минули Шевченківські дні в Ковелі, про підготовку одного з дуже важливих документів, про який Ігор Чайка говорив у своїй передвиборчій програмі - Бюджету участі.«У цій програмі зможуть взяти участь мешканці громади, якщо мають цікаві ідеї з благоустрою, покращення інфраструктури тощо і за них проголосують», - йдеться у відео.Також у дайджесті йдеться про підготовку програми, згідно з якою будуть вирішувати проблему сезонних підтоплень у Ковелі, про реалізацію ще одного пункту передвиборчої програми «Безпечна громада», та про те, як почувається пацієнт Ковельського МТМО, якому два тижні тому провели операцію з трансплантації серця.