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Підсумки минулого тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою. ВІДЕО

Підсумки минулого тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою. ВІДЕО
Міський голова Ковеля Ігор Чайка підготував черговий дайджест про події робочого тижня з 9 по 12 березня.

У відео, зокрема, йдеться про те, як минули Шевченківські дні в Ковелі, про підготовку одного з дуже важливих документів, про який Ігор Чайка говорив у своїй передвиборчій програмі - Бюджету участі.

«У цій програмі зможуть взяти участь мешканці громади, якщо мають цікаві ідеї з благоустрою, покращення інфраструктури тощо і за них проголосують», - йдеться у відео.

Також у дайджесті йдеться про підготовку програми, згідно з якою будуть вирішувати проблему сезонних підтоплень у Ковелі, про реалізацію ще одного пункту передвиборчої програми «Безпечна громада», та про те, як почувається пацієнт Ковельського МТМО, якому два тижні тому провели операцію з трансплантації серця.


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Теги: Ігор Чайка, дайджест, підсумки тижня, Ковель
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