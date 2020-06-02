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На Волині «кинули» чоловіка, який хотів продати телефон

На Волині «кинули» чоловіка, який хотів продати телефон
29-річного ковельчанина ошукали під час інтернет-продажу мобільного телефону.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбук.

13 березня покупець скинув фішингове повідомлення, а молодик, заповнивши його, позбувся власних коштів на суму 5 тисяч гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

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Теги: шахрайство, телефон
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