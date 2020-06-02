На Волині «кинули» чоловіка, який хотів продати телефон
Сьогодні, 20:10
29-річного ковельчанина ошукали під час інтернет-продажу мобільного телефону.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбук.
13 березня покупець скинув фішингове повідомлення, а молодик, заповнивши його, позбувся власних коштів на суму 5 тисяч гривень.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.
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Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбук.
13 березня покупець скинув фішингове повідомлення, а молодик, заповнивши його, позбувся власних коштів на суму 5 тисяч гривень.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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