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У селі на Волині через коротке замикання горіла будівля

У селі на Волині через коротке замикання горіла будівля
В селі Носовичі Ківерцівського району горіла цегляна господарська споруда.

Пожежа трапилась 14 березня о 18:04, - пише У ДСНС України у Волинській області.

До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Ківерці Управління ДСНС у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони селища Олика.

На гасіння пожежі вогнеборці подали водяний пожежний ствол, вогонь вдалось локалізувати о 18:57 та ліквідувати о 19:38. Вогнем знищив 80 м кв покриття, речі.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.





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Теги: будівля, пожежа, Волинь
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