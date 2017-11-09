У селі на Волині через коротке замикання горіла будівля
Сьогодні, 10:02
В селі Носовичі Ківерцівського району горіла цегляна господарська споруда.
Пожежа трапилась 14 березня о 18:04, - пише У ДСНС України у Волинській області.
До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Ківерці Управління ДСНС у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони селища Олика.
На гасіння пожежі вогнеборці подали водяний пожежний ствол, вогонь вдалось локалізувати о 18:57 та ліквідувати о 19:38. Вогнем знищив 80 м кв покриття, речі.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Пожежа трапилась 14 березня о 18:04, - пише У ДСНС України у Волинській області.
До місця події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Ківерці Управління ДСНС у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони селища Олика.
На гасіння пожежі вогнеборці подали водяний пожежний ствол, вогонь вдалось локалізувати о 18:57 та ліквідувати о 19:38. Вогнем знищив 80 м кв покриття, речі.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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