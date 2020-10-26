ЖК «Яровиця» – можливість жити у «серці» міста*

Жити в центрі міста завжди було і буде престижно. Тут – епіцентр важливих подій, крокова доступність до всього — від великих розважальних, торгових і офісних центрів до престижних шкіл та найкращих ресторацій. Даремно витрачений на дорогу час – це теж не про мешканців житла у центрі міста.Спускаєшся з дому на ліфті – і потрапляєш у комфотрний підземний паркінг. Авто – під охороною. І взагалі – все з охороною, навіть смітник. Ще декілька метрів – і вже у затишній кав’ярні чи у басейні великого фітнес-центру.Компанія «Єврохолдінг» завершує будівництво комплексу. І поки ще є останній шанс купити квартиру у забудовника за розумною ціною та жити в самісінькому серці міста.У цих будинках є все, що потрібно для комфортного життя сучасної людини: просторі квартири з продуманим плануванням. У квартирах передбачені панорамні лоджії, де буде так добре випити горнятко кави і помилуватися тим, як сонце грає на заході у долині Стиру.Для авто також знайдеться місце. У «Яровиці» є ціле підземне місто паркінгу зі своєю навігацією, системами вентиляції, пожежогасіння, антиковзаючим покриттям та іншими сучасними фішками. На перших поверхах будівель розташувалися салони краси, модні бутіки, сервіси, ресторації, магазини.Закрита територія двору, відеоспостереження забезпечать високий рівень безпеки. А охайний вигляд прибудинкової території - це не просто приємний бонус, а необхідна складова для мешканців житлового комплексу. Тому в «Яровиці» з’явились арт-інсталяції з металу, мурали, ландшафтний дизайн. І хоча житловий комплекс розташований в центрі міста, у дворі панують затишок та спокій. Це створює відчуття віддаленості від шуму, безпеки та комфорту. Для людей з дітьми це ідеально. Для маленьких мешканців тут розміщений цікавий, яскравий, безпечний майданчик. Для любителів спорту - професійний спортивний майданчик з тренажерами та баскетбольним полем.Компанія «Єврохолдінг» втілює в життя прогресивні та інноваційні технології у сфери будівництва.Ексклюзивність дизайну фасаду підкреслює вентильована система «SCANROC», завдяки якій забезпечується максимальний рівень комфорту всередині приміщення. Термоізоляція, водонепроникність, опір вітровому навантаженню, енергоефективність, безпека, довговічність – ось переваги цієї системи.Швидкісні ліфти «MIZUI Mitsubishі» також поєднують інноваційні технології, надійність і комфорт, безшумність, енергоефективність, сучасні матеріали, безпеку та якість. У кожному під’їзді «Яровиці FLY» їх по два.Для реалізації віконних рішень у комплексі обрали віконну систему нового покоління «Brugmann». Це конструктивно надійне рішення, укомплектоване високоякісною фурнітурою та енергозберігаючими склопакетами. Це естетика, безпека та комфорт всередині приміщення в будь-яку пору року. Панорамне скління дозволяє насолоджуватись красивими панорамами.«Яровиця» – це дім успішних людей, тих хто цінує стиль та комфорт.«Ваша мрія про квартиру в центрі міста набагато ближче, ніж ви думаєте. Наразі ще можна придбати квартиру у «Яровиці FLY». Не пропустіть свій шанс жити в центрі!» – переконують у забудовника.