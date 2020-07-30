Не повернувся з риболовлі додому: в озері на Волині втопився чоловік

На Волині втопився рибалка.Так, 12 березня о 10:16 надійшло повідомлення про те, що 11 березня 63-річний чоловік не повернувся з риболовлі додому, - пише У ДСНС України у Волинській області.13 березня на пошуки потерпілого направили відділення групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацьк УДСНС України у Волинській області в кількості 8 чоловік (з них 5 водолазів) та 3 одиниці техніки.Рятувальники обстежили дно озера площею 0,48га, поверхнево обстежили 300 га озера Пулемецьке, однак зниклого чоловіка не знайшли.А вже 14 березня о 15:45 поступило повідомлення до поліції від місцевих рибалок про те, що на озері Пулемецьке знайшли тіло потопельника. Тіло загиблого витягнув з озера Пулемецьке співробітник поліції, направив на судово-медичну експертизу.