Не повернувся з риболовлі додому: в озері на Волині втопився чоловік
Сьогодні, 10:35
На Волині втопився рибалка.
Так, 12 березня о 10:16 надійшло повідомлення про те, що 11 березня 63-річний чоловік не повернувся з риболовлі додому, - пише У ДСНС України у Волинській області.
13 березня на пошуки потерпілого направили відділення групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацьк УДСНС України у Волинській області в кількості 8 чоловік (з них 5 водолазів) та 3 одиниці техніки.
Рятувальники обстежили дно озера площею 0,48га, поверхнево обстежили 300 га озера Пулемецьке, однак зниклого чоловіка не знайшли.
А вже 14 березня о 15:45 поступило повідомлення до поліції від місцевих рибалок про те, що на озері Пулемецьке знайшли тіло потопельника. Тіло загиблого витягнув з озера Пулемецьке співробітник поліції, направив на судово-медичну експертизу.
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Так, 12 березня о 10:16 надійшло повідомлення про те, що 11 березня 63-річний чоловік не повернувся з риболовлі додому, - пише У ДСНС України у Волинській області.
13 березня на пошуки потерпілого направили відділення групи водолазно-рятувальних робіт смт Шацьк УДСНС України у Волинській області в кількості 8 чоловік (з них 5 водолазів) та 3 одиниці техніки.
Рятувальники обстежили дно озера площею 0,48га, поверхнево обстежили 300 га озера Пулемецьке, однак зниклого чоловіка не знайшли.
А вже 14 березня о 15:45 поступило повідомлення до поліції від місцевих рибалок про те, що на озері Пулемецьке знайшли тіло потопельника. Тіло загиблого витягнув з озера Пулемецьке співробітник поліції, направив на судово-медичну експертизу.
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