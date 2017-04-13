Обвал мосту біля Володимира-Волинського: відкрили провадження
Сьогодні, 10:47
За фактом обвалу частини мосту у Володимир-Волинському районі поліція відкрила кримінал.
Про це інформує ГУ НП у Волинській області.
Нагадаємо, інцидент трапився 12 березня близько обіду. Тоді до лікарні шпиталізували 5 осіб. Поліція кілька годин працювала на місці події та опитувала очевидців.
Згодом повідомили про стан постраждалих. Трьох госпіталізували, двом зробили первинну хірургічну обробку ран і відпустили на амбулаторне лікування: два пацієнти з переломами перебували у травматологічному відділенні Володимир-Волинського ТМО. Одного пацієнта з розривом селезінки з масивною крововтратою біля 2-х літрів прооперували у хірургічному відділенні лікарні.
За попередньою інформацією, обвал стався внаслідок технічних помилок, допущених ще при будівництві мосту в 1962 році, а саме влаштування арматури неналежної довжини та в недостатній кількості при бетонуванні (розширенні) тротуарної частини.
За фактом обвалу мосту нині відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 Кримінального Кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого.
Відомо, що дехто з жертв досі перебуває у лікарні.
Слідство триває.
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Про це інформує ГУ НП у Волинській області.
Нагадаємо, інцидент трапився 12 березня близько обіду. Тоді до лікарні шпиталізували 5 осіб. Поліція кілька годин працювала на місці події та опитувала очевидців.
Згодом повідомили про стан постраждалих. Трьох госпіталізували, двом зробили первинну хірургічну обробку ран і відпустили на амбулаторне лікування: два пацієнти з переломами перебували у травматологічному відділенні Володимир-Волинського ТМО. Одного пацієнта з розривом селезінки з масивною крововтратою біля 2-х літрів прооперували у хірургічному відділенні лікарні.
За попередньою інформацією, обвал стався внаслідок технічних помилок, допущених ще при будівництві мосту в 1962 році, а саме влаштування арматури неналежної довжини та в недостатній кількості при бетонуванні (розширенні) тротуарної частини.
За фактом обвалу мосту нині відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 Кримінального Кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого.
Відомо, що дехто з жертв досі перебуває у лікарні.
Слідство триває.
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