Обвал мосту біля Володимира-Волинського: відкрили провадження





Про це



Нагадаємо, інцидент



Згодом



За попередньою інформацією,



За фактом обвалу мосту нині відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 Кримінального Кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого.



Відомо, що дехто з жертв досі перебуває у лікарні.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За фактом обвалу частини мосту у Володимир-Волинському районі поліція відкрила кримінал.Про це інформує ГУ НП у Волинській області.Нагадаємо, інцидент трапився 12 березня близько обіду . Тоді до лікарні шпиталізували 5 осіб. Поліція кілька годин працювала на місці події та опитувала очевидців.Згодом повідомили про стан постраждалих . Трьох госпіталізували, двом зробили первинну хірургічну обробку ран і відпустили на амбулаторне лікування: два пацієнти з переломами перебували у травматологічному відділенні Володимир-Волинського ТМО. Одного пацієнта з розривом селезінки з масивною крововтратою біля 2-х літрів прооперували у хірургічному відділенні лікарні.За попередньою інформацією, обвал стався внаслідок технічних помилок , допущених ще при будівництві мосту в 1962 році, а саме влаштування арматури неналежної довжини та в недостатній кількості при бетонуванні (розширенні) тротуарної частини.За фактом обвалу мосту нині відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 Кримінального Кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого.Відомо, що дехто з жертв досі перебуває у лікарні.Слідство триває.

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