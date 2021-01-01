вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька райрада підписала меморандум про співпрацю з Лесиним вишем

Луцька райрада підписала меморандум про співпрацю з Лесиним вишем
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук підписав Меморандум про співпрацю із ректором Волинського національного університету ім. Лесі Українки Анатолієм Цьосьом.

Меморандум передбачає співпрацю викладачів, студентів із районною радою, залучення науковців до розробки проєктів та студентської молоді для реалізації спільних бізнес-ідей, - йдеться на сайті Луцької районної ради.

Олександр Омельчук розповів, що Луцька районна рада вже оголосила волинським студентам ініціативу щодо безкоштовного надання приміщень для реалізації бізнес-проектів.

«Студенти приходять із купою ідей. Будемо разом їх розглядати, вибирати, їхати в громаду і дивитися приміщення, які їм би підійшли. Держава не гарантує першого робочого місця, ми даємо альтернативу», - сказав голова райради.

Ректор ВНУ Анатолій Цьось наголосив, що підтримує ідеї районної ради і щодо соціального житла, і щодо допомоги студентам, адже усі вони спрямовані на те, аби зберегти майно від руйнування та втримати кваліфіковані кадри на Волині.

Старший викладач кафедри нової та новітньої історії України, депутат Луцької районної ради Лариса Понєдєльник поділилася своєю ідеєю для спільної роботи ради та студентства.

«На колишній ракетній базі військової частини в селі Уляники є ділянки, які розчищаються, площею до 200 гектарів. Було б добре зробити спільний проект, виробити методику засівання цих ділянок лісовими насадженнями, можливо облаштувати відпочинкову зону, залучивши до цього і студентів факультету біології, і лісівників, і районну раду», - запропонувала Лариса Понєдєльник.

Заступник голови районної ради Сергій Сівак наголосив також на тому, що студентів будуть залучати і до роботи райради.

«Студенти, яким цікаво, можуть приходити на наші наради, їздити у відрядження – вивчати місцеве самоврядування зсередини. Ми відкриті до співпраці та працюємо прозоро», - зауважив Сергій Сівак.

Нагадаємо, що Меморандум про співпрацю Луцька районна рада раніше підписала також із Луцьким національним технічним університетом.

Луцька райрада підписала меморандум про співпрацю з Лесиним вишем
Луцька райрада підписала меморандум про співпрацю з Лесиним вишем
Луцька райрада підписала меморандум про співпрацю з Лесиним вишем

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцька райрада, Олександр Омельчук, співпраця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Транспортна інфраструктура Луцька: що пропонують змінити за найближчі 4 роки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Барбер з Луцька пройшов у наступний етап шоу «Голос країни». ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
Де в Україні запровадили дистанційне навчання через коронавірус
Сьогодні, 11:33
Луцька райрада підписала меморандум про співпрацю з Лесиним вишем
Сьогодні, 11:10
Обвал мосту біля Володимира-Волинського: відкрили провадження
Сьогодні, 10:47
Не повернувся з риболовлі додому: в озері на Волині втопився чоловік
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
Луцька райрада активно впроваджує проєкт «Соціальне житло» та підтримує бізнес-ідеї молоді Луцька райрада активно впроваджує проєкт «Соціальне житло» та підтримує бізнес-ідеї молоді
09 березень, 15:00
Депутати Луцької райради перевірили котельні, які обслуговують школи та лікарні: які знайшли порушення Депутати Луцької райради перевірили котельні, які обслуговують школи та лікарні: які знайшли порушення
11 березень, 11:11
Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук привітав волинянок зі святом. ВІДЕО Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук привітав волинянок зі святом. ВІДЕО
08 березень, 08:43
Україна хоче запропонувати співробітництво компанії Boeing Україна хоче запропонувати співробітництво компанії Boeing
25 лютий, 05:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Продають колишній луцький нічний клуб
Сьогодні, 12:06
 0
Барбер з Луцька пройшов у наступний етап шоу «Голос країни». ВІДЕО
Сьогодні, 11:42
 0
Де в Україні запровадили дистанційне навчання через коронавірус
Сьогодні, 11:33
 0
Луцька райрада підписала меморандум про співпрацю з Лесиним вишем
Сьогодні, 11:10
 0
Обвал мосту біля Володимира-Волинського: відкрили провадження
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8