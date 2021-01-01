Луцька райрада підписала меморандум про співпрацю з Лесиним вишем

Голова Луцької районної радипідписав Меморандум про співпрацю із ректором Волинського національного університету ім. Лесі УкраїнкиМеморандум передбачає співпрацю викладачів, студентів із районною радою, залучення науковців до розробки проєктів та студентської молоді для реалізації спільних бізнес-ідей, - йдеться на сайті Луцької районної ради.Олександр Омельчук розповів, що Луцька районна рада вже оголосила волинським студентам ініціативу щодо безкоштовного надання приміщень для реалізації бізнес-проектів.«Студенти приходять із купою ідей. Будемо разом їх розглядати, вибирати, їхати в громаду і дивитися приміщення, які їм би підійшли. Держава не гарантує першого робочого місця, ми даємо альтернативу», - сказав голова райради.Ректор ВНУ Анатолій Цьось наголосив, що підтримує ідеї районної ради і щодо соціального житла, і щодо допомоги студентам, адже усі вони спрямовані на те, аби зберегти майно від руйнування та втримати кваліфіковані кадри на Волині.Старший викладач кафедри нової та новітньої історії України, депутат Луцької районної радиподілилася своєю ідеєю для спільної роботи ради та студентства.«На колишній ракетній базі військової частини в селі Уляники є ділянки, які розчищаються, площею до 200 гектарів. Було б добре зробити спільний проект, виробити методику засівання цих ділянок лісовими насадженнями, можливо облаштувати відпочинкову зону, залучивши до цього і студентів факультету біології, і лісівників, і районну раду», - запропонувала Лариса Понєдєльник.Заступник голови районної радинаголосив також на тому, що студентів будуть залучати і до роботи райради.«Студенти, яким цікаво, можуть приходити на наші наради, їздити у відрядження – вивчати місцеве самоврядування зсередини. Ми відкриті до співпраці та працюємо прозоро», - зауважив Сергій Сівак.Нагадаємо, що Меморандум про співпрацю Луцька районна рада раніше підписала також із Луцьким національним технічним університетом.