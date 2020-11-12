Квартира-шедевр, або Як обрати планування для себе*

Будівництво, як і весь світ, – це тисячі деталей, які складаються в одне ціле. Гармонія в деталях створює той комфорт, до якого ми прагнемо. Процес будівництва проєкту нагадує мистецтво. Забудовник уявляє затишок мешканців, емоції, поєднує ідеї та практику та створює дім.Квартира – це важлива покупка, тому до вибору комфортного житла варто підійти відповідально. На що варто звертати увагу в плануваннях, як зрозуміти, який простір підійде вам, а який не підходить для ваших цілей?Перед тим, як вибирати площу квартири і порівнювати планування, необхідно визначити вимоги до приміщень. Ваші побажання і вимоги до квартири повинні базуватися не на стереотипах і загальноприйнятих правилах, а на власному комфортному укладі життя. Для цього рекомендують осмислити сценарії використання всіх зон в квартирі, розпорядок звичайного дня. Лише тоді можна точніше уявляти собі розміри та зони і правильно розставити пріоритети щодо кімнат.Це питання індивідуальне, але універсальні поради теж є:І краще коли вони панорамні. Наявність світла в квартирі позначається на здоров’ї, самопочутті, настрої. Тому чим більше світла, тим краще. Вам обирати: теплі промені з південно-східної сторони чи західна сторона, де приємно буде насолоджуватися барвами неба, можна вікна і на дві сторони. Крім того, грамотне оформлення вікон повністю змінює уявлення про простір в будинку.Особливо це стосується спальні. Для квадратних приміщень простіше підбирати меблі та організувати простір. Крім того, широка кімната з одним вікном значно світліша за вузьку.Інколи нестандартні архітектурні рішення можуть здатися привілеєм і приємною родзинкою квартири. Але в такому випадку, будьте готові робити меблі на замовлення, щоб гарно вписались в скошені куточки, не зайнявши при цьому зайвий простір. Робити ремонт у квартирах з рівними кутами і дешевше, і простіше.Передпокій має бути місткий, щоб поставити шафу для верхнього одягу, столик для дрібниць і щоб при цьому залишилося місце. Передпокій має бути просторим. Крім передпокою, інших службових просторів повинно бути мінімум. Коридори з кімнати в кімнату зазвичай тісні і така витрата площі абсолютно не виправдана.Гардеробна давно перестала бути розкішшю, а стала приємною реальністю. Вона звільнить простір в кімнатах, позбавивши їх від нудних шаф.Добре, якщо вона розташована поруч зі спальнею: немає нічого гіршого, ніж йти спросоння коридорами до заповітної вбиральні. Тут важливе продумане та ергономічне розташування меблів з предметами гігієни. На невеликій площі проєктанти допоможуть розмістити ванну і душ, унітаз і біде, пралку і сушку.Поєднувати кухню й вітальню в один великий простір не тільки вигідно з точки зору економії коштів на ремонті, а й зручніше. Менше стін і дверей, більше простору. До того ж, вечерю набагато приємніше готувати не на самоті, а одночасно спілкуючись з сім'єю або гостями в їдальні. Тут найголовніше – правильно зонувати простір.Це ідеальний простір для посиденьок, місце для творчого хобі, для робочого кабінету або обідньої зони.Вдалим вважають розташування зон, коли громадські (кухня, передпокій, коридор, санвузол) розташовані ближче до входу в квартиру, відповідно, особисті зони (спальня, ванна, дитяча, кабінет) – далі від входу. Особливо, якщо у домі часто бувають гості, приходять друзі, родичі, такий поділ буде найвдалішим.«Коли виникає необхідність, то можна змінювати площі кімнат чи їхню кількість, прибирати чи влаштовувати перегородки, змінювати дверні отвори, – пояснює керівниця консультаційного центру житлового комплексу «Dream Town» компанії «Єврохолдінг»– Важливо пам’ятати, що втручатися в несучі конструкції неможливо, це питання безпеки. Несучі конструкції розраховані на безпечну експлуатацію будинку, тому ці обмеження цілком виправданні. Змінювати розміщення ванної кімнати та кухні теж неможна, вони прив’язані до вентиляційних каналів та побутових комунікацій. У «Dream Town» ми дбайливо продумуємо простір і надаємо можливість нашим мешканцям самостійно планувати свій простір, дотримуючись експлуатаційних норм».Планування квартир у житловому комплексі «Dream Town» зручне та сучасне: просторі кімнати, великі вікна, правильної форми лоджії та приймальні. Площі квартир максимально оптимальні, щоб було зручно планувати розташування меблів.Протягом березня 2021 року діє весняна пропозиція на купівлю 2-кім. квартир у «Dream Town» – усього від 15 150 грн/м2 .Тож варто купувати вигідно та створювати свої квартири-шедеври.