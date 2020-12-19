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Де в Україні запровадили дистанційне навчання через коронавірус

Де в Україні запровадили дистанційне навчання через коронавірус
Через погіршення ситуації та збільшення кількості інфікованих коронавірусною інфекцією у низці областей України перевели дітей у школах на дистанційне навчання.

Про це інформують Факти.

Київ – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Вінницька область – помаранчева зона

Всі школи перевели на дистанційне навчання з 16 березня. Учнів 1-4 класів перевели на дистанційне навчання з 3 березня, старші школярі – з кінця лютого.

Із 9 до 15 березня оголосили весняні канікули. Школярі повернуться до навчання із 16 березня, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.

Волинська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Дніпропетровська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Донецька область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.

Житомирська область – червона зона

Дистанційне навчання для учнів середніх та старших класів.

Учні 1-4 класів можуть відвідувати школу, але право відправляти дитини до школи залишається за батьками.

Дитсадки продовжують свою роботу.

У Бердичеві, Чуднівській, Новоград-Волинській та Ємільчинській територіальних громадах на карантин закриті й дошкільні, й загальноосвітні навчальні заклади. Учні початкових класів навчаються дистанційно.

У Бердичеві шкільні канікули тривали з 1 до 5 березня.

Закарпатська область – червона зона

Із 5 березня школи переведено на дистанційне навчання.

Початкова школа, спеціальні заклади та дитсадки працюють у звичайному режимі.

Канікули в Ужгороді провели з 1 березня до 7 березня. Дистанційне навчання для старших класів триватиме попередньо до 12 березня.

У місті рекомендували перевести на дистанційне навчання не лише старші класи, але й молодші — такий режим передбачений з 15 до 26 березня.

У Великобичківській громаді із 1 березня – дистанційне навчання для всіх класів, дитсадки закриті.
У Тячівській громаді дистанційне навчання для всіх школярів тривало з 24 лютого до 9 березня.
У Береговому закриті дитсадки, учні старших і молодших класів навчають дистанційно.
Запорізька область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Івано-Франківська область – червона зона

Дистанційне навчання із 1 березня.

В Івано-Франківську дитячі садки закриті ще з кінця лютого, дистанційне навчання для учнів початкових класів.

Київська область – помаранчева зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Кіровоградська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Луганська область – жовта зона

Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.

Львівська область – помаранчева зона

Місцева комісія ТЕБ та НС рекомендувала школам області перейти на дистанційне навчання з 9 березня. Рішення про переведення на дистанційний формат навчання ухвалюватимуть окремо.

Також навчальним закладам рекомендовано перенести весняні канікули на 15 березня.

Спеціальні навчальні заклади та дитсадки поки працюють у звичайному режимі.

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Теги: карантин, зони, області, коронавірус, Україна
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