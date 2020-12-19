Де в Україні запровадили дистанційне навчання через коронавірус
Сьогодні, 11:33
Через погіршення ситуації та збільшення кількості інфікованих коронавірусною інфекцією у низці областей України перевели дітей у школах на дистанційне навчання.
Про це інформують Факти.
Київ – помаранчева зона
Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.
Вінницька область – помаранчева зона
Всі школи перевели на дистанційне навчання з 16 березня. Учнів 1-4 класів перевели на дистанційне навчання з 3 березня, старші школярі – з кінця лютого.
Із 9 до 15 березня оголосили весняні канікули. Школярі повернуться до навчання із 16 березня, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.
Волинська область – жовта зона
Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.
Дніпропетровська область – жовта зона
Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.
Донецька область – помаранчева зона
Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.
Житомирська область – червона зона
Дистанційне навчання для учнів середніх та старших класів.
Учні 1-4 класів можуть відвідувати школу, але право відправляти дитини до школи залишається за батьками.
Дитсадки продовжують свою роботу.
У Бердичеві, Чуднівській, Новоград-Волинській та Ємільчинській територіальних громадах на карантин закриті й дошкільні, й загальноосвітні навчальні заклади. Учні початкових класів навчаються дистанційно.
У Бердичеві шкільні канікули тривали з 1 до 5 березня.
Закарпатська область – червона зона
Із 5 березня школи переведено на дистанційне навчання.
Початкова школа, спеціальні заклади та дитсадки працюють у звичайному режимі.
Канікули в Ужгороді провели з 1 березня до 7 березня. Дистанційне навчання для старших класів триватиме попередньо до 12 березня.
У місті рекомендували перевести на дистанційне навчання не лише старші класи, але й молодші — такий режим передбачений з 15 до 26 березня.
У Великобичківській громаді із 1 березня – дистанційне навчання для всіх класів, дитсадки закриті.
У Тячівській громаді дистанційне навчання для всіх школярів тривало з 24 лютого до 9 березня.
У Береговому закриті дитсадки, учні старших і молодших класів навчають дистанційно.
Запорізька область – жовта зона
Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.
Івано-Франківська область – червона зона
Дистанційне навчання із 1 березня.
В Івано-Франківську дитячі садки закриті ще з кінця лютого, дистанційне навчання для учнів початкових класів.
Київська область – помаранчева зона
Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.
Кіровоградська область – жовта зона
Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.
Луганська область – жовта зона
Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.
Львівська область – помаранчева зона
Місцева комісія ТЕБ та НС рекомендувала школам області перейти на дистанційне навчання з 9 березня. Рішення про переведення на дистанційний формат навчання ухвалюватимуть окремо.
Також навчальним закладам рекомендовано перенести весняні канікули на 15 березня.
Спеціальні навчальні заклади та дитсадки поки працюють у звичайному режимі.
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Про це інформують Факти.
Київ – помаранчева зона
Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.
Вінницька область – помаранчева зона
Всі школи перевели на дистанційне навчання з 16 березня. Учнів 1-4 класів перевели на дистанційне навчання з 3 березня, старші школярі – з кінця лютого.
Із 9 до 15 березня оголосили весняні канікули. Школярі повернуться до навчання із 16 березня, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.
Волинська область – жовта зона
Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.
Дніпропетровська область – жовта зона
Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.
Донецька область – помаранчева зона
Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.
Житомирська область – червона зона
Дистанційне навчання для учнів середніх та старших класів.
Учні 1-4 класів можуть відвідувати школу, але право відправляти дитини до школи залишається за батьками.
Дитсадки продовжують свою роботу.
У Бердичеві, Чуднівській, Новоград-Волинській та Ємільчинській територіальних громадах на карантин закриті й дошкільні, й загальноосвітні навчальні заклади. Учні початкових класів навчаються дистанційно.
У Бердичеві шкільні канікули тривали з 1 до 5 березня.
Закарпатська область – червона зона
Із 5 березня школи переведено на дистанційне навчання.
Початкова школа, спеціальні заклади та дитсадки працюють у звичайному режимі.
Канікули в Ужгороді провели з 1 березня до 7 березня. Дистанційне навчання для старших класів триватиме попередньо до 12 березня.
У місті рекомендували перевести на дистанційне навчання не лише старші класи, але й молодші — такий режим передбачений з 15 до 26 березня.
У Великобичківській громаді із 1 березня – дистанційне навчання для всіх класів, дитсадки закриті.
У Тячівській громаді дистанційне навчання для всіх школярів тривало з 24 лютого до 9 березня.
У Береговому закриті дитсадки, учні старших і молодших класів навчають дистанційно.
Запорізька область – жовта зона
Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.
Івано-Франківська область – червона зона
Дистанційне навчання із 1 березня.
В Івано-Франківську дитячі садки закриті ще з кінця лютого, дистанційне навчання для учнів початкових класів.
Київська область – помаранчева зона
Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.
Кіровоградська область – жовта зона
Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.
Луганська область – жовта зона
Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.
Львівська область – помаранчева зона
Місцева комісія ТЕБ та НС рекомендувала школам області перейти на дистанційне навчання з 9 березня. Рішення про переведення на дистанційний формат навчання ухвалюватимуть окремо.
Також навчальним закладам рекомендовано перенести весняні канікули на 15 березня.
Спеціальні навчальні заклади та дитсадки поки працюють у звичайному режимі.
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