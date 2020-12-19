Де в Україні запровадили дистанційне навчання через коронавірус





Про це інформують



Київ – помаранчева зона



Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.



Вінницька область – помаранчева зона



Всі школи перевели на дистанційне навчання з 16 березня. Учнів 1-4 класів перевели на дистанційне навчання з 3 березня, старші школярі – з кінця лютого.



Із 9 до 15 березня оголосили весняні канікули. Школярі повернуться до навчання із 16 березня, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.



Волинська область – жовта зона



Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.



Дніпропетровська область – жовта зона



Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.



Донецька область – помаранчева зона



Школи, дитсадки працюють у звичайному режимі.



Житомирська область – червона зона



Дистанційне навчання для учнів середніх та старших класів.



Учні 1-4 класів можуть відвідувати школу, але право відправляти дитини до школи залишається за батьками.



Дитсадки продовжують свою роботу.



У Бердичеві, Чуднівській, Новоград-Волинській та Ємільчинській територіальних громадах на карантин закриті й дошкільні, й загальноосвітні навчальні заклади. Учні початкових класів навчаються дистанційно.



У Бердичеві шкільні канікули тривали з 1 до 5 березня.



Закарпатська область – червона зона



Із 5 березня школи переведено на дистанційне навчання.



Початкова школа, спеціальні заклади та дитсадки працюють у звичайному режимі.



Канікули в Ужгороді провели з 1 березня до 7 березня. Дистанційне навчання для старших класів триватиме попередньо до 12 березня.



У місті рекомендували перевести на дистанційне навчання не лише старші класи, але й молодші — такий режим передбачений з 15 до 26 березня.



У Великобичківській громаді із 1 березня – дистанційне навчання для всіх класів, дитсадки закриті.

У Тячівській громаді дистанційне навчання для всіх школярів тривало з 24 лютого до 9 березня.

У Береговому закриті дитсадки, учні старших і молодших класів навчають дистанційно.

Запорізька область – жовта зона



Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.



Івано-Франківська область – червона зона



Дистанційне навчання із 1 березня.



В Івано-Франківську дитячі садки закриті ще з кінця лютого, дистанційне навчання для учнів початкових класів.



Київська область – помаранчева зона



Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.



Кіровоградська область – жовта зона



Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.



Луганська область – жовта зона



Школи, дитсадки працюють у звичному режимі.



Львівська область – помаранчева зона



Місцева комісія ТЕБ та НС рекомендувала школам області перейти на дистанційне навчання з 9 березня. Рішення про переведення на дистанційний формат навчання ухвалюватимуть окремо.



Також навчальним закладам рекомендовано перенести весняні канікули на 15 березня.



Спеціальні навчальні заклади та дитсадки поки працюють у звичайному режимі.

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