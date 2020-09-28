У районі на Волині вилучили браконьєрські сітки





Зокрема, на території Дубечненської ОТГ інспектори вилучили три безгосподарські риболовні сітки, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



У Шацькому та Ратнівському районах на 3 порушників склали три протоколи за част. 3 стаття 85 КУпАП.

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