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У районі на Волині вилучили браконьєрські сітки

У районі на Волині вилучили браконьєрські сітки
Спеціалісти Держекоінспекції у Волинській області провели рейдові перевірки у районах на Волині.

Зокрема, на території Дубечненської ОТГ інспектори вилучили три безгосподарські риболовні сітки, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

У Шацькому та Ратнівському районах на 3 порушників склали три протоколи за част. 3 стаття 85 КУпАП.

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Теги: порушники, екологи, Волинь, рейд
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