У районі на Волині вилучили браконьєрські сітки
Сьогодні, 04:23
Спеціалісти Держекоінспекції у Волинській області провели рейдові перевірки у районах на Волині.
Зокрема, на території Дубечненської ОТГ інспектори вилучили три безгосподарські риболовні сітки, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
У Шацькому та Ратнівському районах на 3 порушників склали три протоколи за част. 3 стаття 85 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, на території Дубечненської ОТГ інспектори вилучили три безгосподарські риболовні сітки, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
У Шацькому та Ратнівському районах на 3 порушників склали три протоколи за част. 3 стаття 85 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У районі на Волині вилучили браконьєрські сітки
Сьогодні, 04:23
Лише 8% українців читають щодня
Сьогодні, 03:17
Україна не зіграє березневі матчі відбору до ЧС-2022 у Львові
Сьогодні, 00:15