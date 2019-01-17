Барбер з Луцька пройшов у наступний етап шоу «Голос країни». ВІДЕО

Роман Вознюк виступив у черговому етапі програми «Голос країни» - вокальних боях. Тренерка Надія Дорофеєва його не вибрала, однак Романа «викрав» собі Олег Винник і таким чином забрав до себе у команду.



Про це стало відомо під час ефіру 14 березня, передає



Роман Вознюк та співак Ілля Рєзніков виконали пісню «Кожної весни» гурту «Димна суміш».



Нагадаємо, у неділю, 7 березня, лучанин Роман Вознюк пройшов на вокальне шоу «Голос країни». Під час «сліпих прослуховувань» до нього повернулась співачка-тренерка шоу Надія Дорофеєєва.





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