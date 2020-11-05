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Продають колишній луцький нічний клуб

Продають колишній луцький нічний клуб
Приміщення колишнього кінотеатру «Луцьк», що на проспекті Молоді, власник готується продавати.

Про це в інтерв’ю «Першому» розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук, відповідаючи на запитання про перспективи реконструкції приміщення та зміни площі навколо нього, які зараз у занедбаному стані.

«Наскільки мені відомо, сьогодні кінотеатр «Луцьк» продається. У мене є інформація, що нинішній власник приміщення шукає наступного власника. Сподіваюся, що цей процес відбудеться швидше – й на місці кінотеатру постане якийсь інший заклад, а приміщення і територія навколо нього буде приведена в порядок», - зазначив Ігор Поліщук.

Продають колишній луцький нічний клуб


Для довідки. Йдеться про приміщення колишнього нічного клубу «3000», згодом - «ХХІ століття», що на проспекті Молоді, 2 у Луцьку. У минулому це кінотеатр «Луцьк», збудований в радянську добу – відкритий у вересні 1985 року. У залі кінотеатру було 570 місць. Уже тривалий час нічний клуб закритий. Приміщення занепадає. У 2018-му клуб відкрився для виступу гурту KAZKA.

Згідно з публічною кадастровою картою, земельна ділянка під приміщенням площею 0,6709 га належить підприємству «АТЛ Україна» ЛТД. Кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «АТЛ Україна» ЛТД, за даними Уoucontrol наразі є Нежур Олег Олексійович. Як повідомляли ЗМІ, він же був і співзасновником ТРЦ «Гранд-Волинь».

Продають колишній луцький нічний клуб


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Теги: Луцьк, колишній клуб, продаж
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