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На Волині батько з сином зробили бізнес на вирощуванні розсади

На Волині батько з сином зробили бізнес на вирощуванні розсади
Сергій та Іван Свіржевські з Дубечного (нині Ковельського району) забезпечують розсадою цілу округу.

Займатися розсадництвом Сергій Йонович почав, коли вийшов на пенсію. З тих пір минуло майже 30 років, - пише видання Волинь.


За цей час здобув колосальний досвід, випробував сотні сортів. Його продукція вже не потребує реклами: її залюбки купують, бо впевнені в якості. Рослини виростають міцними та добре приживаються. Пізніше його справу підтримав син Іван. Колишній атовець так само добре вміє доглядати за томатами та перцями.

Це основні рослини у їхньому господарстві. Хоча Свіржевські вирощують і огірки, і редиску, і зелену цибулю. Нині в них уже почалася гаряча пора.

Коли розсада готова, плівку треба знімати поступово: у перший день на пів години, потім потрохи більше.
На Волині батько з сином зробили бізнес на вирощуванні розсади

Ще восени готують ґрунт: дають перегній і фрезують. За п’ять днів до посіву починають топити теплицю, аби прогрілася. Хоча цього року зима вдалася міцнішою, то Іван визнав, що краще було б опалювати сім днів. Насіння висівають просто у ґрунт (коли він досягнув температури 10–15 градусів) або в ящики чи склянки.

Біля рослин господар насипає отруту проти ведмедки. Розсада зі склянки краща, переконаний Іван Свіржевський.
На Волині батько з сином зробили бізнес на вирощуванні розсади

Перець і помідори цього року почали сіяли 5 лютого. Поливають не сильно. Адже закритий ґрунт добре утримує вологу.

У пластикових склянках рівними рядами вишикувалися перці. Молодший Свіржевський пояснює, що розсада зі склянки краща. Він спеціально примічав, як ростиме пересаджений перець та витягнутий зі склянки разом із ґрунтом. І переконався, що другий значно швидше тягнеться вверх та краще приживається.

"Той, що зі склянки, одразу став рости, а другий два тижні був однаковий. ​Мало значення те, що корені не пошкоджені. І терміни дозрівання будуть різні", — ​каже Іван Свіржевський.

"Нині висіваємо до 50 сортів помідорів, які добре пристосовані до наших умов. ​У пріоритеті ранні та надранні, які встигають плодоносити до поширення фітофтори: Бета, Промік, Видимо-невидимо, Санька, Молодіжний, Ефемер, Золоті куполи, Рожевий мед. Для консервації добре зарекомендували себе: Де Барао червоний, Де Барао рожевий, Сливка італійська, Сливка голландська, Ефемер широколистий, Поранек, Ріо-гранде. Свіжими смакують: Сливка-груша, Чорний принц, Волове серце, Рожевий велетень, Рожевий рафаело", — ​долучається до розмови Сергій Йонович. 
На Волині батько з сином зробили бізнес на вирощуванні розсади

Розсаду вони реалізовують оброблену та добре загартовану. Люди з навколишніх сіл це вже знають.

"Коли розсада готова, плівку треба знімати поступово: у перший день на пів години, потім потрохи більше. Бо рослини не готові до прямих сонячних променів і можуть згоріти. ​Траплялося, що і я добре не промив пульверизатора від попередніх хімікатів і частина розсади пожовтіла", — ​пояснює Іван. 

Уже за два тижні у Свіржевських буде готова розсада. Огірки дозріють на початку квітня. А 20 червня чекають на перші помідори.

На Волині батько з сином зробили бізнес на вирощуванні розсади
На Волині батько з сином зробили бізнес на вирощуванні розсади


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Теги: розсада, Волинь, бізнес, батько, син
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