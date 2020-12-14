На Волині батько з сином зробили бізнес на вирощуванні розсади





Займатися розсадництвом Сергій Йонович почав, коли вийшов на пенсію. З тих пір минуло майже 30 років, - пише видання



За цей час здобув колосальний досвід, випробував сотні сортів. Його продукція вже не потребує реклами: її залюбки купують, бо впевнені в якості. Рослини виростають міцними та добре приживаються. Пізніше його справу підтримав син Іван. Колишній атовець так само добре вміє доглядати за томатами та перцями.



Це основні рослини у їхньому господарстві. Хоча Свіржевські вирощують і огірки, і редиску, і зелену цибулю. Нині в них уже почалася гаряча пора.



Коли розсада готова, плівку треба знімати поступово: у перший день на пів години, потім потрохи більше.



Ще восени готують ґрунт: дають перегній і фрезують. За п’ять днів до посіву починають топити теплицю, аби прогрілася. Хоча цього року зима вдалася міцнішою, то Іван визнав, що краще було б опалювати сім днів. Насіння висівають просто у ґрунт (коли він досягнув температури 10–15 градусів) або в ящики чи склянки.



Біля рослин господар насипає отруту проти ведмедки. Розсада зі склянки краща, переконаний Іван Свіржевський.



Перець і помідори цього року почали сіяли 5 лютого. Поливають не сильно. Адже закритий ґрунт добре утримує вологу.



У пластикових склянках рівними рядами вишикувалися перці. Молодший Свіржевський пояснює, що розсада зі склянки краща. Він спеціально примічав, як ростиме пересаджений перець та витягнутий зі склянки разом із ґрунтом. І переконався, що другий значно швидше тягнеться вверх та краще приживається.



"Той, що зі склянки, одразу став рости, а другий два тижні був однаковий. ​Мало значення те, що корені не пошкоджені. І терміни дозрівання будуть різні", — ​каже Іван Свіржевський.



"Нині висіваємо до 50 сортів помідорів, які добре пристосовані до наших умов. ​У пріоритеті ранні та надранні, які встигають плодоносити до поширення фітофтори: Бета, Промік, Видимо-невидимо, Санька, Молодіжний, Ефемер, Золоті куполи, Рожевий мед. Для консервації добре зарекомендували себе: Де Барао червоний, Де Барао рожевий, Сливка італійська, Сливка голландська, Ефемер широколистий, Поранек, Ріо-гранде. Свіжими смакують: Сливка-груша, Чорний принц, Волове серце, Рожевий велетень, Рожевий рафаело", — ​долучається до розмови Сергій Йонович.



Розсаду вони реалізовують оброблену та добре загартовану. Люди з навколишніх сіл це вже знають.



"Коли розсада готова, плівку треба знімати поступово: у перший день на пів години, потім потрохи більше. Бо рослини не готові до прямих сонячних променів і можуть згоріти. ​Траплялося, що і я добре не промив пульверизатора від попередніх хімікатів і частина розсади пожовтіла", — ​пояснює Іван.



Уже за два тижні у Свіржевських буде готова розсада. Огірки дозріють на початку квітня. А 20 червня чекають на перші помідори.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сергій та Іван Свіржевські з Дубечного (нині Ковельського району) забезпечують розсадою цілу округу.Займатися розсадництвом Сергій Йонович почав, коли вийшов на пенсію. З тих пір минуло майже 30 років, - пише видання Волинь.

За цей час здобув колосальний досвід, випробував сотні сортів. Його продукція вже не потребує реклами: її залюбки купують, бо впевнені в якості. Рослини виростають міцними та добре приживаються. Пізніше його справу підтримав син Іван. Колишній атовець так само добре вміє доглядати за томатами та перцями.Це основні рослини у їхньому господарстві. Хоча Свіржевські вирощують і огірки, і редиску, і зелену цибулю. Нині в них уже почалася гаряча пора.Коли розсада готова, плівку треба знімати поступово: у перший день на пів години, потім потрохи більше.Ще восени готують ґрунт: дають перегній і фрезують. За п’ять днів до посіву починають топити теплицю, аби прогрілася. Хоча цього року зима вдалася міцнішою, то Іван визнав, що краще було б опалювати сім днів. Насіння висівають просто у ґрунт (коли він досягнув температури 10–15 градусів) або в ящики чи склянки.Біля рослин господар насипає отруту проти ведмедки. Розсада зі склянки краща, переконаний Іван Свіржевський.Перець і помідори цього року почали сіяли 5 лютого. Поливають не сильно. Адже закритий ґрунт добре утримує вологу.У пластикових склянках рівними рядами вишикувалися перці. Молодший Свіржевський пояснює, що розсада зі склянки краща. Він спеціально примічав, як ростиме пересаджений перець та витягнутий зі склянки разом із ґрунтом. І переконався, що другий значно швидше тягнеться вверх та краще приживається."Той, що зі склянки, одразу став рости, а другий два тижні був однаковий. ​Мало значення те, що корені не пошкоджені. І терміни дозрівання будуть різні", — ​каже Іван Свіржевський."Нині висіваємо до 50 сортів помідорів, які добре пристосовані до наших умов. ​У пріоритеті ранні та надранні, які встигають плодоносити до поширення фітофтори: Бета, Промік, Видимо-невидимо, Санька, Молодіжний, Ефемер, Золоті куполи, Рожевий мед. Для консервації добре зарекомендували себе: Де Барао червоний, Де Барао рожевий, Сливка італійська, Сливка голландська, Ефемер широколистий, Поранек, Ріо-гранде. Свіжими смакують: Сливка-груша, Чорний принц, Волове серце, Рожевий велетень, Рожевий рафаело", — ​долучається до розмови Сергій Йонович.Розсаду вони реалізовують оброблену та добре загартовану. Люди з навколишніх сіл це вже знають."Коли розсада готова, плівку треба знімати поступово: у перший день на пів години, потім потрохи більше. Бо рослини не готові до прямих сонячних променів і можуть згоріти. ​Траплялося, що і я добре не промив пульверизатора від попередніх хімікатів і частина розсади пожовтіла", — ​пояснює Іван.Уже за два тижні у Свіржевських буде готова розсада. Огірки дозріють на початку квітня. А 20 червня чекають на перші помідори.

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