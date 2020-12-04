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У волинських патрульних – поповнення

У волинських патрульних – поповнення
У патрульній поліції Волинської області побільшало працівників.

Про це інформують на офіційній сторінці поліції у фейсбуці.

Двадцять один новий поліцейський пройшов конкурс, співбесіду та 6-місячне навчання у академії патрульної поліції.

"Для них віднині життя перетвориться у сумлінну службу українському народові. Колеги-поліцейські, які вже мають чималий досвід, стануть для кожного нового патрульного менторами та передаватимуть свої знання законодавства, тактики, комунікації та інших спеціальних навичок", - йдеться у повідомленні.

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Теги: патрульна поліція, Волинь
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