У волинських патрульних – поповнення

У патрульній поліції Волинської області побільшало працівників.Про це інформують на офіційній сторінці поліції у фейсбуці.Двадцять один новий поліцейський пройшов конкурс, співбесіду та 6-місячне навчання у академії патрульної поліції."Для них віднині життя перетвориться у сумлінну службу українському народові. Колеги-поліцейські, які вже мають чималий досвід, стануть для кожного нового патрульного менторами та передаватимуть свої знання законодавства, тактики, комунікації та інших спеціальних навичок", - йдеться у повідомленні.