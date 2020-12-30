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У Луцьку псевдоатовець намагався покататись у маршрутці за «липовим» посвідченням

У Луцьку псевдоатовець намагався покататись у маршрутці за «липовим» посвідченням
У луцькій маршрутці чоловік пред’явив підроблений документ учасника бойових дій, аби не платити за проїзд.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише Волинь.правда.

У січні цього року волинянин зайшов у маршрутку та пред’явив підроблений документ, аби не платити за проїзд. Як виявилося, це посвідчення видане 2017 року оператору-розвіднику, а чоловік, який його представляв у маршрутці – замінив фотокартку.

Відомо, що волинянин, який користувався підробленим документом, народився у селі Маньків Локачинського району, має середню спеціальну освіту, безробітний та одружений.

Свою провину він визнав повністю. Суд призначив йому покарання у виді штрафу, що становить 510 гривень.

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Теги: УБД, посвідчення, псевдоатовець
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